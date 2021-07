Confira bastidores do concurso Miss Piauí Globo 2021 em Teresina

Divulgação

O nível da produção hollywoodiana da modelo e digital influencer Shenia Magalhães usando vestido do Atelier de Luxo Giselle Pimentel. Shenia foi apresentadora do Miss Piauí Globo 2021 junto com o jornalista Ítalo Motta. Puro luxo!

Divulgação

O atleta Janff Carlos (Resenha Futebol Clube) em registro com a esposa Havanna Guerra em contagem regressiva para o nascimento de Pietra.

Divulgação

O DJ Marceleleco(@djmarceleleco1) arrasou nas trilhas dos desfiles de traje de banho e gala do concurso Miss Piauí Globo 2021, realizado na última quinta-feira (3), no Theresina Hall. Repertório digno de concurso nacional.

Luís Mota | @fotoluismota

João Henrique de Almeida Sousa, secretário de planejamento da Prefeitura de Teresina, fez parte do júri do concurso Miss Piauí Globo 2021, na última quinta-feira (3), no Theresina Hall.

Luís Mota | @fotoluismota



A cantora Giuliana Albano foi uma das atrações musicais do concurso Miss Piauí Globo 2021 no Theresina Hall.

Luís Mota | @fotoluismota

Tânia Miranda, diretora administrativa e financeira do Sistema O DIA de Comunicação foi presidente do júri do concurso Miss Piauí Globo 2021 no Theresina Hall. No registro com a eleita Miss Piauí Globo 2021 - Gabi Lustosa.

Luís Mota | @fotoluismota

A empresária e decoradora Fran Lacerda fez parte do júri do concurso Miss Piauí Globo 2021. Fran assinou toda decoração do concurso de beleza junto com a equipe da Realiza Cerimonial e Eventos.

Luís Mota | @fotoluismota

O cantor Franklyn Uêpa foi a principal atração do concurso Miss Piauí Globo 2021. Franklyn lançou seus novos singles durante o concurso de beleza.

Luís Mota | @fotoluismota

O modelo e Mister Continente Teresina 2021 – Jean Victorauxiliou a produção durante o concurso Miss Piauí Globo 2021. Jean vestiu Sady Roupas.

Divulgação

Quem soprou as velinhas nesse fim de semana foi o mini digital influencer João Lucas Veras. Com uma comemoração intimista, o mini mister Parnaíba celebrou mais um aninho de vida ao lado da família, distribuindo simpatia e alegria.

Josimar Soares / Quatro Ideias

O colunista Flávio Suarez movimentou o domingo com badalada feijoada na zona leste da capital. No click com o empresárioBruno Costa.

Josimar Soares / Quatro Ideias

A empresária Eliana Marques prestigiou a feijoada do colunista Flávio Suarez na zona leste de Teresina.

Leal Comunicação & Marketing

Na última sexta-feira (04), o comodoro Gilson Vasconcelos e o Diretor Financeiro Tarcísio Freire, estiveram com os empresários André Leite e Francisco Mariz Filho. A reunião foi para arremate final, uma vez que o Iate Clube de Teresina terá o Restaurante Labareda como novo permissionário. A proposta é que o restaurante retome com música ao vivo, feijoada aos sábados e festivais gastronômicos e que o mesmo seja aberto ao público. A previsão é que a reinauguração aconteça em setembro.

Divulgação

O fotógrafo Luís Segundo Mota comemorou o aniversário de 6 anos da filha Luísa em Timon (MA). Felicidades!

RECARGA DE CELULARES

O Banco24Horas, empresa de soluções financeiras da TecBan, acaba de habilitar em todos os seus caixas eletrônicos o serviço de recarga de celulares pré-pagos das operadoras Vivo, Claro, Oi e TIM. As funções estão disponíveis para os mais de 150 milhões de usuários do Banco24Horas e cerca de 23 mil caixas eletrônicos espalhados pelo Brasil.

MESTRE DE SI MESMO

Desde março de 2020 os brasileiros enfrentam a pandemia da Covid-19. Como consequência, aumentaram significativamente os casos de desequilíbrio emocional, sejam crises de ansiedade, depressão ou burnout. Diante disso, o professor e escritor José Filho desenvolveu o livro Mestre de Si Mesmo, para ajudar a sociedade a enfrentar esses transtornos por meio do autoconhecimento. A obra é trilíngue (português, inglês e espanhol), reúne diversos artigos do autor e será lançada no dia 11 de junho, das 16h às 19h, na Livraria Anchieta.

OFICINA DE COMUNICAÇÃO

No marco do Dia Mundial do Refugiado 2021, a Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) promove no próximo dia 09 de junho, em Belém, a oficina “Imprensa no enfrentamento à xenofobia”, tendo como contexto a presença de refugiados e migrantes da Venezuela na capital paraense – especialmente de diferentes etnias indígenas. A atividade, voltada para jornalistas que atuam em Belém e outras cidades do Pará, abordará conceitos, dados, fontes de informações e exemplos práticos da construção de matérias relacionadas à realidade das pessoas refugiadas no Brasil.

JORNALISTAS

Profissionais de comunicação estão recebendo a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em alguns Estados. É o caso do Mato Grosso e do Maranhão, onde jornalistas das capitais, Cuiabá e São Luís, foram incluídos nos grupos prioritários e começaram a ser imunizados na última semana.

MERCADO DO PRODUTOR

Entre os dias 17 e 20 de junho, acontecerá no Estacionamento da Ponte Estaiada, o Mercado do Produtor, sendo uma realização do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, Sebrae no Piauí, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar. A feira funcionará das 07h00 às 12h00, obedecendo a todos os protocolos de saúde e higiene exigidos no momento.

PITADAS & PALPITES

# O programa do Mariano estreia em agosto na programação da O DIA TV, afiliada da RedeTV! no Piauí. Eu e minha equipe estamos trabalhando para fazer um programa lindo.

# O Padre Reginaldo Manzotti lançou em todas as plataformas digitais o single e clipe de “Pedi e recebereis”. Ouça e baixe aqui:https://umusicbrazil.lnk.to/PediERecebereis .

# O salão Carmen's Hair Studio começa a funcionar a partir desta semana no Riverside Shoppig com atendimento masculino e feminino. Promete fazer sucesso com o público.

# A marca Sady Roupas vestiu o apresentador ítalo Motta, o DJ Marceleleco e o modelo Jean Victor (Mister Continente Teresina 2021) durante o concurso Miss Piauí Globo 2021.

# Envie sugestão de nota e foto para nossa coluna: (86) 98105-8236 | [email protected]

