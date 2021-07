Colchão Onix fecha parceria com Na Cama com Mariano na O DIA TV

Tarciso de Carvalho



O Colchão Onix fechou contrato de patrocínio do quadro mais famoso da tv piauiense “Na Cama com Mariano” no Programa do Mariano que estreia em agosto na O DIA TV, afiliada da RedeTV! no Piauí. O Na Cama com Mariano existe há mais de 23 anos.

Arquivo Pessoal

O médico e cantor Daniel Uchoa aniversaria neste fim de semana. A data será lembrada em comemoração intimista.



Divulgação

Ainda é tempo de parabenizar a jornalista e advogada Carmem Ramos que aniversariou na última terça-feira (13) e ganhou carinho de amigos, familiares e colegas de profissão. Carmem é diretora de jornalismo da O DIA TV, afiliada da RedeTV! no Piauí.

Carmem Ramos recebeu o carinho dos amigos e apresentadores Sérgio Holom, Lívio Galeno e Vanusa Coelho na sede do Sistema O DIA.

Acrésio Silva

O badalado colunista social e Publisher da revista The Maison, Cícero Cardoso aniversaria na próxima segunda-feira. Cícero movimenta a capital teresinense com sua revista e seus projetos produzidos com luxo e muito bom gosto.

Arquivo Pessoal

Parabéns para o jovem artista plástico autodidata Pedro Gui que completa 10 anos nesta quinta-feira (15).

Lucas Dias / Semcom

O prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, participou, nesta quarta-feira, 14, da solenidade de entrega de certificado dos alunos concludentes dos cursos de Workshop de Empreendedorismo e Liderança; Workshop de Orientação Profissional; e do curso de Confecção de Vestiário, Corte e Costura e Modelagem promovidos pela Fundação Wall Ferraz (FWF).

Ismael Neves



Toda felicidade para o colunista social Carlos Adiar aniversariante da última terça-feira (13). Carlos é colunista do Amazonas e faz parte da Abracone – Associação Brasileira de Colunistas do Norte e Nordeste.



Arquivo Pessoal

O cantor Franklyn Coelho vai integrar o time de colaboradores do Programa do Mariano. Franklyn vai comandar um quadro bem divertido e diferente no programa. A estreia do Programa do Mariano será em agosto, na O DIA TV (RedeTV!).

15 DE JULHO – DIA DO HOMEM

Muitos podem se perguntar a razão de se comemorar o Dia do Homem, principalmente pelo fato de ainda vivermos numa sociedade machista e patriarcal. Mas a coluna vem trazer um pouco sobre o surgimento dessa data. Comemorada hoje, dia 15 de julho no Brasil, a data é celebrada mundialmente no dia 19 de novembro com o objetivo de trazer para a sociedade problemas e questões ligadas ao sexo masculino, principalmente às de saúde.

No âmbito social, o Dia do Homem busca trazer reflexões sobre a igualdade de gênero promovendo uma conscientização de comportamentos e preconceitos ainda tão presentes atualmente. Há também a discussão sobre o homem moderno que já não segue padrões considerados brutos e começa, por exemplo, a ter mais cuidados com beleza e pele.

O empresário Marcelo Araripe

O deputado Estadual Marden Menezes

Thiago Ribeiro

O advogado Breno Buenos Aires O delegado de Polícia Civil Matheus Zanatta O modelo Leandro Silva

Deputado Estadual B.Sá O modelo e ex-Mister Brasil Universo - Antony Marquez Cirurgião plastico Carlos Tajra DESEMBARGADOR No dia 15 de outubro deste ano, o desembargador Luiz Gonzaga Brandão de Carvalho completará 75 anos e terá aposentadoria compulsória. A OAB irá convocar uma eleição para escolha de 12 advogados aptos para ocuparem a vaga do Quinto Constitucional. Em seguida, o Conselho da Ordem, indicará uma lista sêxtupla e o plenário do Tribunal escolherá três nomes. Após a sessão, a lista tripla será encaminhada ao governador Wellington Dias (PT) para que escolha o novo desembargador do Tribunal. A advogada Maria do Amparo Rodrigues é uma das fortes candidatas de olho na vaga. WHATSAPP O WhatsApp começou a oferecer o acesso simultâneo de uma mesma conta em vários dispositivos. A opção está em fase de testes, disponível para alguns usuários da plataforma. Será possível que o aplicativo no computador funcione de forma independente do celular. A informação é do CanalTech. A conexão vai permitir o uso em até 4 dispositivos. A sincronização exigiu uma operação complexa da plataforma para manter a segurança e a proteção do conteúdo, informa a publicação. BALÉ DA CIDADE Após mais de um ano de ensaios em casa, por conta das medidas protetivas contra a propagação do novo coronavírus, o Balé da Cidade de Teresina inicia o retorno gradual de ensaios e aulas presenciais, desta vez, de forma provisória em uma nova casa. A sede da companhia de dança, que antes funcionava na Casa da Cultura (bairro Centro), foi transferida, momentaneamente, para o Teatro João Paulo II, que fica na região Sudeste da capital. DELIVERY O Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) aprovou, nesta quinta-feira (15), uma parceria entre Giraffas, Outback, Bobs e Rei do Mate e outras empresas para criar uma plataforma de integração de serviços de delivery. A aprovação foi publicada no DOU (Diário Oficial da União). Leia a íntegra do despacho. A plataforma “Quiq” fará frente a aplicativos já existentes, como iFood, Uber Eats, Rappi e outros. LGBTI Aumentou em 2020 a violência contra LGBTQI+ (lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, queer, interssexuais e outros), mostra o 15º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, relatório divulgado pelo Fbsp (Fórum Brasileiro de Segurança Pública) nesta quinta-feira (15). Os dados do levantamento mostram um aumento de 24,7% nos homicídios contra LGBTI no período de 2020 quando comparado a 2019. PITADAS & PALPITES # Brasil aplicou 1ª dose da vacina contra a covid em 86,5 milhões de pessoas . 15,1% dos brasileiros receberam a 2ª dose ou dose única. # Gêmeas maranhenses são armas do rugby nacional na Olimpíada.Thalia e Thalita da Costa são destaques do time verde e amarelo. Atualmente, as duas são atletas de uma das principais equipes do país, o Delta, do Piauí. # WhatsApp: Nos próximos dias, os beneficiários do auxílio emergencial passarão a receber de graça as informações sobre datas de depósito, de pagamento e de saque no celular. # Envie sugestão e nota e foto para a nossa coluna: (86) 98105-8236 | email: [email protected]

Compartilhar no

Tarciso de Carvalho

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!