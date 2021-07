Cícero Cardoso reúne amigos durante almoço na Casa The Maison

O colunista social Cícero Cardoso promoveu almoço nesta segunda-feira (21) , na Casa The Maison com a presença da modelo e digital influencer Shenia Magalhães, o titular deste blog, Ferdinand Silveira, Mauro Estrela, Karla Berger e Arthur Marinho dentre outros. O menu foi assinado pelo chef Marquinhos do Seu Madruga Pub. Cícero é editor e diretor da revista The Maison.

Cícero Cardoso ladeado por Shenia Magalhães, o titular desta coluna e o amigo Ferdinand Silveira.Uma tarde memorável com comida gostosa, bebidas e bate-papo descontraído para relaxar.

A modelo e digital influencer Shenia Magalhães, o chef Marquinhos e o titular deste blog durante almoço festivo.

O prefeito de Maceió (Alagoas), João Henrique Caldas durante lançamento do programa #SalveMulher, no registro com a Secretária da Mulher, Ana Paula Mendes, a colunista Social e presidente da Abracone, Aninha Monteiro e e equipe. O projeto visa reduzir e combater a violência contra esse público. Só no ano passado, foram 1823 casos de feminicídio no Brasil.

A Prefeitura Municipal de Teresina, através da Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves (FMC), lançou no último sábado (19) os projetos Festival Junino de Teresina e o Arte de Rua. O evento aconteceu no Parque Encontro dos Rios na zona Norte da capital e contou com a presença do Prefeito Dr. Pessoa acompanhado do presidente da FMCScheyvan Lima e outras autoridades do município.

Arte na Rua tem objetivo levar arte, com todos os seus elementos, para as ruas e as praças, mercados e também para as comunidades mais distantes, incluindo zona Rural. Já o Festival Junino de Teresina irá possibilitar uma movimentação no cenário cultural, ajudando a manter viva a tradição do período junino na cidade.

O empresário João Vicente Claudino , mantém a parceria com a Revista The Maison. Ele recebeu de lembrança a Chacaça Mangueira Extra Premium das mãos do publisher Cícero Cardoso . O Colchão Onix, que sempre anuncia nas páginas da publicação, estará novamente nessa edição especial de 10 anos.

A jornalista Raquel Castelo Branco com o esposo Marcelo Portela e o filho Marcelo curtindo em Angra dos Reis. Família linda!

O amigo e apresentador Silas Freire com sua amada Karytha Leal na princesa do Sul, Floriano (PI)

A empresária e cerimonialista Raquel Valença e o namorado arquiteto Edimar Varão em pura sintonia.

TÁ ON!

Durante todo o mês de junho, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMAM) está desenvolvendo ações alusivas ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado no último dia 05 deste mês. Dentro das ações comemorativas, a SEMAM lançou também o projeto o “Parque tá On”. Inicialmente três parques de preservação ambiental da capital receberão o projeto piloto que vai disponibilizar Wi-Fi com internet gratuita a população no Parque da Cidadania, Parque da Cidade e o Matias Matos, no bairro Mocambinho.

FENÔMENO

Ligado no 220V, Wesley Safadão não para 1 minuto sequer. O artista que mais lançou músicas durante a pandemia e circula no TOP 5 das plataformas de streaming, bateu um novo recorde nesse fim de semana: Mais de 1,6 milhões de pessoas assistindo no sábado (19), a sua live de São João ao vivo, no YouTube, simultaneamente. É ou não um fenômeno?

PALCO VIRTUAL

O Palco Virtual de Cênicas, realizado pelo Itaú Cultural, apresenta ao público produções inéditas, de 24 a 27 de junho, que abordam a negritude e as diferentes formas de se relacionar. Todas as apresentações são gratuitas e seguidas por conversas dos espectadorescom diretores, elencos e convidados. Os ingressos devem ser reservados via Sympla.

CASHBACK

Com cada vez mais adeptos no País, o cashback funciona basicamente como um programa de fidelidade, no qual o usuário faz compras em sites parceiros e, ao acumular um valor “x” em compras, recebe parte do dinheiro de volta. O sistema, muito comum nos Estados Unidos, foi criado em 1998 pela empresa norte-americana Ebate. Para que a ideia seja vantajosa para todos os lados, a empresa de cashback repassa uma parte da comissão que recebe da loja parceira na qual o usuário fez a compra. Dessa forma, o e-commerce faz uma venda, o cartão que possui o cashback fideliza um cliente e o consumidor fica satisfeito em ter uma parte do dinheiro de volta.

CIDADE ORGULHO

Mais uma conquista para o público LGBTQIA+! Devido à pandemia, a Parada LGBT não tem acontecido e por isso o grupo da comunidade LGBTQIA+ se uniu para desenvolver ações para colorir a cidade. A iniciativa “Brasília - Cidade Orgulho” contará com 10 criações artísticas espalhadas pela cidade e baterá até recorde nacional. Além do Parque da Cidade, a Torre de TV e o Congresso Nacional, receberão as cores LGBT por meio de pinturas ou iluminação.

LIVES JUNINAS

Esse ano terá São João “sim, sinhô!”. Com o orçamento das prefeituras e estados impactados pela pandemia, foi preciso, mais do que nunca, contar com o apoio de marcas para manter viva a tradição e a forte economia desse período. A cervejaria Bohemia montou um circuito de lives que ajudarão a manter vivas as raízes nordestinas e movimentar as celebrações, seguindo todos os protocolos de segurança contra o novo coronavírus. Grandes nomes como Elba Ramalho, Limão com Mel, e Mastruz com Leite fazem parte da programação.

23/06 - São João de Campina Grande

Elba Ramalho, Eliane, Biliu de Campina, João Lacerda e Samya Maia

Horário: 20h30

Canal: youtube/osaojoaodecampina

23/06 - São João de Todos

Noda de Caju

Horário a definir

Canal: youtube/suamusica

24/06 - Mansão do Forró de Caruaru

Brasas do Forró, Elifas Junior e 20 artistas da cidade de Caruaru

Horário: 12h

Canal: youtube/mansaodoforro

24/06 - São João de Campina Grande

Katia Cilene, Sirano e Sirino, Raniery Gomes, Niedson Lua e Geovane Junior

Horário: 20h30

Canal: youtube/osaojoaodecampina

24/06 - São João de Todos

Fulô de Mandacaru e Brasas do Forró

Horário a definir

Canal: youtube/suamusica

25/06 - São João de Todos

Mastruz com Leite e Eduarda Brasil

Horário a definir

Canal: youtube/suamusica

26/06 - São João de Campina Grande

Cavaleiros do Forró, Cascavel, Stella Alves e Fabiano Guimarães

Horário: 20h30

Canal: youtube/osaojoaodecampina

26/06 - São João de Todos

Limão com Mel, Cavalo de Pau e Mara Pavanelly

Horário a definir

Canal: youtube/suamusica

27/06 - São João de Todos

Eric Land, Lucas Boquinhas e Luan Estilizado

Horário a definir

Canal: youtube/suamusica

29/06 - São João de Campina Grande

Cavalo de Pau, Brasas do Forró, Anna Barros e Garotinho

Horário: 20h30

Canal: youtube/osaojoaodecampina

PITADAS & PALPITES

# Dia 7 de agosto estreia o Programa do Mariano na O DIA TV, afiliada da RedeTV no Estado do Piauí. Nossa produção está trabalhando para entregar um super programa.

# Amazon, Apple e Google são as marcas mais valiosas do mundo. Juntas, as 3 empresas somam US$ 1,8 trilhão em valor de marca. Os dados são do relatório BrandZ Most Valuable Brands 2021, da Kantar, divulgado na segunda-feira (21).

# Os casos de infertilidade ocorrem 30% por fatores masculinos, 30% por fatores femininos, 25% do casal e 15% fatores não identificados.

# O banco digital Nubank anunciou a nomeação da cantora Anitta, 28, para o Conselho de Administração da empresa nesta segunda-feira (21).

