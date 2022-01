Carnaval: DJ Olaf é uma das atrações do Baile da Capivara em Teresina

Divulgação

O titular desta coluna com o Galã Abre Alas e a Musa Abre Alas Mirim. Os concursos de Galã e Musa Mirim serão realizados no dia 12 de fevereiro dentro do Programa Abre Alas na O DIA TV, afiliada da RedeTV!, canal 23.1 (PI).

O DJ Olaf é uma das atrações do Baile da Capivara que será realizado no dia 5 de fevereiro no Urbano Pub na zona leste de Teresina. O baile pra ser você! Cor, paetês, confetes e o carnaval que tem dentro da gente. O lado selvagem e criativo de quem ama cor e vibra muito na frequência da boa música. Viver a vida como uma experiência exótica.

A maravilhosa amiga e empresária Karinna Dias da RR Construções. A construtora é patrocinadora do Programa Abre Alas. Parceria de sucesso!

A piauiense Gyselle Soares, vice-campeã do BBB8, lançou o livro Bonjour! Como fazer uma carreira de sucesso fora do Brasil, em que conta sua trajetória na Europa e dá dicas de como fazer uma carreira internacional.

O cantor paraibano Pedro Guerra esteve em Teresina fazendo show e aproveitou para apreciar as delícias daPizzas Bouder.

O jornalista Ítalo Motta será o repórter especial do Programa Abre Alas que estreia neste sábado (29), a partir de 13h, ao vivo, direto dos estúdio da O DIA TV | RedeTV!, canal 23.1

O Secretário de Fazenda do PI,Rafael Fonteles participou nesta quarta-feira, acompanhando o governador Wellington Dias, da abertura da loja do Grupo Carajás em Teresina. Um grande investimento privado que faz parte do projeto de expansão do grupo, presente hoje em Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, e que chega agora ao Piauí.

NOVOS EMPREGOS

Uma pesquisa do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) mostra que as micro e pequenas empresas seguem como as principais geradoras de novas vagas de emprego. De acordo com levantamento, feito com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), o setor foi responsável por 76% das vagas de emprego no país. Os dados correspondem ao mês de novembro de 2021.

BALLET CLÁSSICO

O Sesc Caixeiral, em Parnaíba, abre inscrições para cursos de Ballet Clássico (pré-ballet e nível básico). As matrículas devem ser realizadas na Central de Atendimento do Sesc Avenida de 31/01 a 11/02, das 7h às 18h30. As aulas terão início no dia 14/02 e acontecerão também no Sesc Avenida para crianças a partir de 05 anos, jovens e adultos em turmas nos turnos manhã e tarde.

5G

O Ministério das Comunicações informou ontem (26) que doze capitais brasileiras já estão totalmente prontas - tanto em infraestrutura quanto em legislação - para receber a quinta geração de internet móvel, o 5G. Leiloado em novembro do ano passado, o padrão 5G oferecerá internet de alta velocidade em todas as capitais brasileiras até 31 de julho deste ano.

CARTÃO-PRESENTE

Com o Cartão Presente Paraíba, você pode aproveitar todas as ofertas disponíveis no setor de Moda Paraíba. E o melhor: você pode carregá-lo com um valor que cabe no seu bolso. Agora, ficou muito mais fácil presentear quem você ama com Moda Paraíba.

CENTIBILIONÁRIA

São grandes as chances de que Françoise Bettencourt-Meyers, a maior acionista da L’Oréal e uma das maiores acionistas da Nestlé, se torne a primeira mulher centibilionária do mundo no futuro bem próximo. Atualmente com uma fortuna estimada na casa dos US$ 84,7 bilhões (R$ 459 bilhões), a maior parte proveniente de sua fatia de 33% na gigante dos cosméticos, Françoise tinha US$ 73,6 bilhões (R$ 398,8 bilhões) há menos de um ano. É que a ação da L’Oréal na Bourse de Paris se valorizou bastante de lá pra cá e, segundo analistas, deverá continuar em ritmo de alta.

PITADAS & PALPITES

# O Programa Abre Alas 2022 estreia neste sábado (29), a partir de 13h, na O DIA TV, afiliada da RedeTV! no Piauí e conta com patrocínio de G3 Telecom, Armazém Paraíba, RR Construções, Pax União, Cachaça Mangueira, Realiza Cerimonial e Eventos, Vodka Karovisk, Pizzas Bouder e Imunize Dedetizadora.

# Com o objetivo de proporcionar fôlego financeiro aos clientes neste começo de ano, o Santander Brasil lança campanha de crédito e renegociação chamada ‘Desendivida’, que poderá ser aproveitada por clientes pessoa física e jurídica do Banco até o dia 31 de março.

# Comando Geral: O programa de rádio da FM O DIA (92,7) que é show de audiência em suas manhãs, agora mais dinâmico com transmissão também pela O DIA TV, canal 23.1.

# Em março, a Academia Brasileira de Cultura, presidida por Carlos Alberto Serpa, vai fazer uma homenagem a Elza Soares em sua primeira sessão do ano. A cantora tomou posse na Cadeira Emilinha Borba, da ABC, em dezembro, virtualmente.

# Nos dias 28 e 29 de janeiro, às 19h30, o grupo 14 Bis comemora 40 anos de carreira (só interrompidas por causa da pandemia), com o show “14 Bis Acústico — Ao vivo”, no Teatro Rival Refit, na Cinelândia. Ingressos no Sympla.

