Caminhada da Fraternidade promove Live Solidária no dia 7 de novembro

Arquivo Pessoal

Deusuíta Cunha, gerente de atendimento da Pax União aniversariou nesta quinta-feira (28) e ganhou carinho do titular desta coluna e do amigo e colunista social Miro Silva.

Na última terça feira as fisioterapeutas Lorena Moura e Karol Carvalho receberam grupo de jornalistas em restaurante da zona leste da cidade. Na ocasião, compartilharam com a imprensa os benefícios da fisioterapia pélvica, trabalho desenvolvido pelas profissionais. Lorena e Karol hoje são referências na área aqui em Teresina.

A vice-Governadora Regina Sousa visitou comunidades rurais no município de Oeiras, região sul do Estado do Piauí. E o que ela gosta de fazer é visitar e ver como as pessoas vivem.

A advogada Ticiana Area Leão (centro) ladeada por Carolina Cavenagui, Maryneves Area Leão, Glenda Michele e Fernanda Penteado brindando a amizade.

Arquivo Pessoal

O engenheiro civil Marcos Vinícius Nunes Sampaio aniversaria neste sábado (30). Marcos ganhará todo carinho e atenção da esposa e arquiteta Jamaira Laís.

DIA DE FINADOS

O Cemitério Parque Jardim da Ressurreição traz uma programação para homenagear os entes queridos neste dia 02 de novembro. A programação conta com missas às 9h, presidida pelo Arcebispo Dom Jacinto e às 16h com padre João. Contará também com participação da Orquestra Sinfônica de Teresina às 8h e Quarteto de Músicos às 16h.

ESPAÇO FAMÍLIA

Um espaço dinâmico, aconchegante e que proporcione momentos de descontração e acolhimento para os pacientes oncológicos e seus acompanhantes. Essa é a proposta do ‘Espaço Família’ inaugurado pela Rede Feminina de Combate ao Câncer do Piauí (RFCC-PI) no Hospital São Marcos, através dos recursos da campanha McDia Feliz 2019 e 2020.

INAUGURAÇÃO

O empresário e Diretor do Grupo Pax União, Geraldo Oliveira inaugurou no último final de semana o Viveiro de Mudas do Hotel Fazenda Portal da Amazônia em parceria com a Prefeitura Municipal de Timon-MA. O viveiro faz parte do novo modelo de conscientização ambiental adotado pelo empreendimento do empresário.

LIVE SOLIDÁRIA

A Live Solidária da Caminhada da Fraternidade será transmitida pelo canal da Arquidiocese de Teresina no YouTube e pela TV Assembleia, canal 16.1. Atrações: Corpo de baile do Teatro do Boi, Anderson Rodrigues, Orquestra Sinfônica de Teresina, Flávio Moura e Gonzaga Lu. A sua doação pode ser feita através de transferências bancárias: PIX (Celular): 86995430891.

TERESINA, DE PRIMEIRO

O livro de fotografias de Assaí Campelo foi lançado durante a realização do Projeto O Poeta e Sua Hora, no Espaço Casa Soraya Guimarães. O livro "Teresina, de primeiro" não é só um registro do passado, mas é, principalmente, um documento que mostra de forma apaixonada a relação do fotógrafo com a sua máquina e o objeto fotografado.

É CRIME!

Quem pratica ato de maus tratos, seja contra animal doméstico ou silvestre, responderá em âmbito administrativo e penal. A pena varia de 2 a 5 anos de prisão e as punições podem ser aplicadas imediatamente, como multas e apreensão do animal. É nosso dever proteger e respeitar todas as formas de vida.

PITADAS E PALPITES

# Estão abertas inscrições para o Miss Piauí Globo 2022. As candidatas interessadas podem se inscrever através do instagram: @misspiaui_globo

# O Programa Ideias em Debate com a mediação de Ezequias Costa, é apresentado toda terça a partir das 20:30h, na O Dia TV, canal 23.1, afiliada da RedeTV! no Piauí.

# Dia 30 de outubro (próximo sábado) inicia a campanha de vacinação contra a raiva, destinada a cães e gatos de Teresina.

# A marca piauiense Colchão Onix acredita que esporte transforma e é patrocinador oficial do Fluminense do Piauí.

# A arrecadação de impostos e contribuições federais atingiu R$ 149,1 bilhões em setembro e soma R$ 1,3 trilhão no acumulado do ano. São os melhores resultados da série histórica, iniciada em 1995.

# Envie sugestão de notas e fotos para nossa coluna: (86) 98105-9236 | [email protected]