Beleza: Gabi Lustosa é eleita Miss Brasil Petite 2021 em Brasília

Gabriel Nascimento

A modelo piauiense Gabi Lustosa fez bonito durante o concurso Miss Brasil Globo 2021 realizado no último fim de semana em Brasília. A bela trouxe a faixa de Miss Brasil Petite. Gabi já ostenta a faixa e coroa de Miss Piauí Globo 2021.

Divulgação

Nesta terça (21), foi inaugurado, no Iate Clube de Teresina, o Restaurante Labareda Iate.⠀Com elegância, requinte e sofisticação, o Iate Clube de Teresina apresenta mais uma novidade, para os sócios e toda sociedade teresinense.⠀A inauguração contou com a presença do Prefeito de Teresina, José Pessoa Leal; o Secretário Municipal de Planejamento, João Henrique Almeida Sousa; o Secretário Municipal de Comunicação, Lucas Pereira, além do Comodoro do Iate Clube de Teresina, Gilson Vasconcelos e sua Diretoria. O Restaurante será aberto ao público. A tradicionalidade do Iate Clube de Teresina, atrelada à boa gastronomia do Restaurante Labareda.

Felícia Araújo

A coluna parabeniza a amiga Elvira Raulino que completou 75 anos nesta terça-feira (21). Elvira fez história, é considera da Papisa da comunicação do Piauí.



Divulgação

A maravilhosa cantora parnaibana Soraya Castello Branco em registro para nossa coluna. Além de talentosa, é linda e de uma generosidade e simpatia.



Divulgação

O Diretor Funerário, Diego Oliveira, recebeu o título de Mestre em Comunicação e Marketing pela ESCP Business School, escola de negócios em Paris, na França. Diego participa da equipe de diretores de um dos grupos funerários que mais cresce no Piauí e Maranhão.

Divulgação

O titular desta coluna foi prestigiar o aniversário da amiga querida Aline Moreira que aniversariou no último fim de semana e ganhou mimos e carinho de amigos e familiares. Gente do bem!



Divulgação

Ainda é tempo de parabenizar a chique colunista social Kitty Lopes de Garanhuns (Pernambuco). Kitty é associada da Abraccone – Associação de Comunicadores e Colunistas Sociais do Norte e Nordeste.



Divulgação

A quarta-feira (22), será de comemoração para minha irmã, minha amiga e meu porto seguro Maria Isa Mota que completa mais um ano de vida. Isa é casada com o fotógrafo Luís Mota. Parabéns meu amor e um beijo no seu coração!

Registro do filho do titular desta coluna, Daniel Mariano Marques na exposição “Com a mão na cabeça” que acontece no Riverside Shopping. Durante abertura da exposição aconteceu lançamento da edição comemorativa de 10 anos da Revista The Maison by Cícero Cardoso. Tive que me ausentar da capital e fui representado no evento pelo meu filho.

O Sesc completou 75 anos no Brasil. Data foi celebrada durante live da Orquestra Maré do Amanhã no Rio de Janeiro. Em Teresina, a comemoração aconteceu no Centro Cultural do Sesc. No registro o vice-presidente do CNC, empresário Valdeci Cavalcante.

O presidente do Fecomércio Sesc Senac no Piauí, Denis Cavalcante durante comemoração dos 75 anos do Sesc. Denis no registro com a mãe e empresária Rosângela Cavalcante.

Ainda é tempo de parabenizar o apresentador de TV, Marco Aurélio que comemorou mais um ano de vida. Marco também é colunista social e radialista em Santa Luzia no Maranhão.



MCDIA FELIZ

A Rede Feminina de Combate ao Câncer do Piauí (RFCC-PI) iniciou a venda antecipada dos tickets da 33ª edição do McDia Feliz, uma das maiores campanhas de mobilização em prol da saúde e educação de crianças e jovens do Brasil. Em 2021 a ação vai acontecer no dia 23 de outubro (sábado), com a venda de tickets antecipados do sanduiche BigMac já disponíveis pelo e-commerce https://www.mcdiafeliz.org.br/comprar/55/0/1/ no valor de R$ 17,00 ou para venda física com os voluntários das instituições.

BATE-PAPO FILOSÓFICO

Em alusão ao setembro amarelo, que é dedicado à prevenção da vida, o escritor José R. A. Filho promoverá a segunda edição do Bate-Papo Filosófico, com o tema “Mestre de Si Mesmo – diante da vida”. O evento terá participações especiais para debater sobre o tema e será intermediado pelo escritor.O Bate-Papo Filosófico acontece através de Live, que será exibida no perfil Editora Vida no Instagram (@editoravidaoficial), na sexta-feira (24), a partir das 19h. Quem desejar, também pode participar presencialmente na Livraria Entrelivros, localizada na Av. Dom Severino, nº 1045, bairro Fátima. Todos os protocolos sanitários serão respeitados.

CÂNCER

Embora o câncer em crianças seja uma doença rara, ele é responsável pela maioria das mortes entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos de idade, da ordem de 8% do total, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (Inca).

RESTAURAÇÃO

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico e Nacional (Iphan) entregou hoje (22) um caderno de recomendações técnicas que visam nortear as obras de restauração de um dos principais bens culturais de Brasília, a Igreja Nossa Senhora de Fátima, mais conhecida como Igrejinha, localizada na entrequadra 307/308 Sul.

CARDIOLOGIA

O cardiologista Dr Alcino Sá Filho, referência em hipertensão arterial no Piauí, comandará uma palestra sobre as Atualizações das Diretrizes Europeias de Prevenção Cardiovascular. O evento é promovido pela SBC Piauí e os interessados podem realizar as inscrições diretamente com a secretaria da SBC-PI. Dr Alcino Sá Filho se prepara para inaugurar nos próximos meses um novo espaço no Piauí: ARTEM, uma clínica especializada em cardiologia e hipertensão arterial.

PITADAS & PALPITES

# Em 2022 o Programa Abre Alas será exibido pela O DIA TV, afiliada da RedeTV! no Piauí. A estreia do programa está confirmada para o dia 29 de janeiro. O maior programa de carnaval do Estado.

# Brasileiros são os que mais valorizam vacinação, mostra estudo. Entre 8 países, Brasil é o que mais valoriza a vacinação, revela levantamento feito pelas empresas GSK e Kantar. Com a pandemia, valorização da prática foi de 59% para 83%.

# O colunista social Edilson Campos integra a diretoria da Abraccone - – Associação de Comunicadores e Colunistas Sociais do Norte e Nordeste. Edilson é vice-diretor de comunicação.

# O jornal O Estado do Maranhão, do Grupo Mirante, pertencente a família Sarney desde 1973, vai interromper a sua circulação no final de 2021. O periódico é editado na cidade de São Luís. A data da paralisação ainda não foi divulgada.

# Aniversariantes desta quarta-feira (22): Raí Silva, Isa Mota, Simone Rodrigues, Alisson Paixão. A coluna deseja toda felicidade, saúde e paz.

# No ensino básico brasileiro, 1.737 estudantes travestis e transexuais já utilizam oficialmente o nome social, sendo que a maior parte (74%) estão no ensino médio.

# Programa Mariano, todo sábado às 13h, ao vivo, com reprise no domingo às 12h, na O DIA TV, afiliada da RedeTV! no Piauí, canal 23.1

# Envie sugestão de nota e foto para nossa coluna: [email protected] ou através do whatsapp: (86) 98105-8236