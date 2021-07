Agosto: Ítalo Motta estreia como repórter do Programa do Mariano na O DIA TV

Arquivo Pessoal

O jornalista Ítalo Motta estreia como repórter do Programa do Mariano na O DIA TV a partir do mês de agosto. O programa será exibido nas tardes de sábado na afiliada da RedeTV!.

Arquivo Pessoal

As amigas Mara Rúbia Gregório e Jayanna Soares brindando à vida em noite teresinense.

Arquivo Pessoal

Os empresários Fran Lacerda e Fred Shas em clima junino em sua casa com a filha Sophia. O casal comanda a Realiza Cerimonial e Eventos, uma das maiores e melhores empresas para se trabalhar quando o assunto for eventos e formaturas.

Manuela Scarpa / Brazil News

A RedeTV! anunciou nesta sexta-feira (25) que o TV Fama ganhará novos apresentadores, substituindo Júlio Rocha e Lígia Mendes, que deixaram a atração nas últimas semanas. A partir da próxima semana, o programa contará com o casal Flávia Viana e Marcelo Zangrandi.

Divulgação

O São João de Bohemia ainda não acabou, tem muita programação disponível no circuito de lives juninas para curtir o final de semana. Hoje à noite tem Bruno & Marrone, a partir das 19h, direto de Campina Grande. Até a próxima terça-feira (29), serão quatro shows para manter a tradição do forró em casa.

Arquivo Pessoal

Um fim de semana cheio de energias para Rayfran Paixão, gerente de marketing da Casas das Linhas.

Divulgação



O Teatro do Hotel Meliá Brasil 21 no Complexo Brasil 21 em Brasília (DF), vai abrigar a edição 2021 do Miss Brasil Globo, dia 18 de setembro. O concurso é organizado por Danilo

Arquivo Pessoal

A modelo piauiense Milena Cardoso Fraser curtindo fim de semana na Praia da Princesa, Costa da Caparica em Portugal.

Arquivo Pessoal



O empresário Reginaldo Juniorcasou com a jovem Cecília Kalume durante cerimonia nesta sexta-feira (25). Junior é filho dos empresários Reginaldo Carvalho e Van Fernandes. A cerimônia foi restrita para 20 pessoas por conta da pandemia.

Reginaldo Carvalho Junior recebendo o carinho da mãe e empresária Van Fernandes - Presidente do Grupo Vanguarda.

A empresária Van Fernandes na companhia da amiga Márcia Silva no casamento do filho Reginaldo Carvalho Junior com Cecília Kalume.

Arquivo Pessoal



O padre Tony Batista comemora 75 anos com a live "Arraiá do Seu Tunico", neste sábado (26), a partir das 17h, com transmissão pelo canal no Yotube (TonyBatista) e pela TV Assembléia. A live visa angariar recursos para a construção da Igreja de São José (Lar de Misericórdia). A live vai contar com participação de Vagner Ribeiro, Jeruilson e Forró de Latada, Isac do Acordeon, Luana Campos, Tairo Silva e Família Batista.

Leal Comunicação

No último fim de semana a Dra. Neide Mora Fécomemorou em casa com seu esposo e filhos, mais um ano de vida. A festa teve como temática o Cordel, e a decoração e organização ficou por conta da filha, a designer de eventos, Yara Moura Fé. O momento foi de muita alegria em família. No registro Neide com seu esposo o peritoJosé Borges.

Arquivo Pessoal

O Governador do Piauí Wellington Dias e sua esposa Rejane Dias, primeira-dama e deputada federal. O casal comemora 31 anos de casamento numa parceria com muita sintonia.

Arquivo Pessoal

O empresário e empreendedor Maksy Leal durante visita na sede do Sistema O DIA de Comunicação.

Arquivo Pessoal

O cantor Rafa Marques em registro com a namorada e digital influencer Patrícia Guerra. Rafa é filho do cantor Bell Marques com a empresária Ana Marques.

Arquivo Pessoal

O Secretário de Fazenda Rafael Fonteles em momento selfie com os filhos Teresa, Thomaz Rafael e Elisa e a esposa Isabel.

Arquivo Pessoal

Toda sorte para o amigo Miro Silva que assumiu a Secretaria Municipal de Cultura da cidade de Monsenhor Gil – PI.

AGENCIA BANCÁRIA

Campo Maior foi incluída no plano de expansão do Santander Brasil no Piauí. A cidade é uma das cinco do estado que receberão, neste segundo semestre de 2021, uma agência do Banco, que ficará localizada na Avenida José Paulino, nº 425, Centro. A abertura ocorre na próxima segunda-feira, dia 28.

PODCAST

O Facebook anuncia que passará a oferecer suporte para podcasts. De acordo com a empresa, a partir desta terça-feira (22) os criadores que desejarem divulgar seus programas poderão linkar seus feeds RSS na plataforma, gerando postagens automáticas na página, em uma aba exclusiva, assim que os episódios forem lançados.

DIA DOS AVÓS

Repleto de afetividade e ternura, o dia dos avós é comemorado em 26 de julho. A data faz referência ao dia de Santa Ana e São Joaquim que, de acordo com as escrituras bíblicas, seriam pais de Maria, portanto, avós de Jesus Cristo. Os personagens religiosos são considerados pela Igreja Católica, os padroeiros de todos os avós.

BICHINHO VIRTUAL

Há 25 anos a fabricante de brinquedos japonesa Bandai lançava o Tamagotchi, bichinho virtual que fez sucesso nas décadas de 1990 e 2000. Para saudar e marcar o aniversário do brinquedo, a empresa anunciou na última semana o lançamento do Tamagotchi Smart.O novo bichinho virtual chega em formato de smartwatch nas cores rosa e azul, e além de contar com funcionalidades do tradicional brinquedo, como brincar, fazer cócegas, carinho, além de cuidar da alimentação e saúde, o Tamagotchi Smart inclui contador de passos e controle de voz.

PITADAS & PALPITES

# Em Agosto estreia o Programa do Mariano animando às tardes de sábado na tela da O DIA TV, afiliada da RedeTV! no Piauí. Aguarde!

# Ao lado da grife de moda esportiva Track&Field, O Boticário lançou a coleção Make B. Track&Field Unlimited - desenvolvida para quem não abre mão de praticar esportes com a pele maquiada.

# A calçada da Praça localizada próximo à Igreja Nossa Senhora de Fátima na Avenida Nossa Senhora de Fátima (Bairro de Fátima) merece uma atenção especial da Prefeitura de Teresina. Atenção superintendente da SAAD-Leste, James Guerra.

# Registramos com pesar, o falecimento do prefeito de Colônia do Gurgueia (PI) – Raimundo José Crispim (MDB), ocorrido nesta quinta-feira em Teresina. Crispim é irmão do jornalista Bartolomeu Almeida. Que Deus traga conforto aos corações dos familiares e ami gos.

# A chef Fernanda Lima retornou para Teresina depois de uma temporada em São Paulo. Fernanda dá um show na parte de confeitaria.

# Envie sugestão de nota e foto para nossa coluna: (86) 98105-8236 | email: [email protected]

Compartilhar no

Tarciso de Carvalho

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!