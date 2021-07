Adriana da Graça e Benedito da Graça comemoram 15 anos da filha Sophia

Rossana Sulzer



Toda felicidade para o advogada Luiz Gonzaga Viana que completa 86 anos de vida. É uma referência e uma grife no direito piauiense. Cidadão do bem, meu amigo, gente da melhor qualidade. No registro em sintonia com sua amada Gilka Marinho Viana.

A modelo Shenia Magalhães linda e solteira curtindo férias no Rio de Janeiro. Shenia é produtora executiva do Miss Piauí Globo 2021

O Ortopedista Infantil Ítalo Nordman é só sorrisos ao vir atender em Teresina em uma clínica particular. Parabéns para ele que é excelente profissional.







A nossa Miss Piauí Globo 2021 – Gabi Lustosa foi destaque na prestigiada coluna social de Lia Dinorah e Gilberto Amaral no Jornal de Brasília. Um luxo!

O casal Adriana da Graça e Benedito da Graça não deixou passar em branco o aniversário de 15 anos da filha Sophia da Graça. A data foi comemorada em reunião petit comité.

A jovem Sophia da Graça comemorou o tão esperado 15 anos em festa petit comité.



Sophia da Graça em registro carinhoso com a mãe Adriana da Graça

Sophia da Graça em momento de cumplicidade com o pai Benedito da Graça.

Washington Bonfim, Canindé Alves,Sophia da Graça, Benedito da Graça, Roney Lustosa e Dipaula



Estreou no último sábado (03), o mais novo programa “O Dia Rural”, às 9h, na O DIA TV – Canal 23.1, afiliada à RedeTV! no Piauí. Apresentado pela experiente jornalista Edna Maciel, a atração conta com o rigor jornalístico com histórias relevantes, sempre apuradas e apresentando todos os lados da notícia. O programa terá reprises aos domingos no mesmo horário.

Os diretores do Iate Clube de Teresina juntamente com o Comodoro Gilson Vasconcelos, estiveram reunidos com o Prefeito Dr. Pessoae o secretário de planejamento, João Henrique Sousa, com o objetivo de conseguirem o aval para a construção do Píer Flutuante do Iate Clube no Rio Parnaíba.

Toda felicidade ao amigo colunista socialDaniel Cardoso que aniversariou nesta semana. Cidadão do bem, íntegro e trabalhador. Faz parte da equipe aqui do Jornal O DIA.

A modelo Karen Meneses (17 anos) - Miss Pacific Beleza Piauí Teen 2020 segue para o Rio Grande do Sul para participar do Mister Brasil Pacífic Teen 2021..

A advogada Ednan Coutinho é a aniversariante desta quarta-feira (07). Competente profissional na área do direito trabalhista. No registro com o companheiro e empresário Fernando Oliveira.



CRÔNICAS

O escritor Antônio Francisco Sousa é autor dos livros de crônicas “Passeio existencial”, “Nem sonho Nem realidade: Futuro?” e “O Homem que se desmanchava”. Antônio é articulista e colabora há mais de duas décadas com a Coluna Opinião do Jornal O DIA. Os livros do autor podem ser adquiridos nas Livrarias Universitária (Riverside Shopping) e Anchieta (Av. Nossa Senhora de Fátima). Também podem ser encomendados com o autor pelo telefone: (86) 98153-6908 e e-mail: [email protected]

CONFIANÇA

Depois dos registros de avanço dos indicadores de confiança da indústria, da construção, do comércio e de serviços, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) informou na última quinta-feira, que o Índice de Confiança Empresarial (ICE) também subiu no mês de junho. Essa é a terceira alta consecutiva do índice e fez com que a média do segundo trimestre de 2021 supere a do trimestre anterior em 7,2 pontos.

ESTUPRO

O governo da Espanha apresentou nesta terça-feira (6) um projeto de lei que define todo sexo não consensual como estupro, como parte de uma reforma legislativa que endurece penalidades por assédio sexual e determina mais medidas de apoio às vítimas.

BEM-ESTAR DOS PETS

Quem tem animal de estimação sabe como é agoniante ver os bichinhos passando mal ou desanimados. Assim como os humanos, os pets também podem ficar doentes e até desenvolver problemas emocionais, como ansiedade e depressão. Buscando opções naturais e eficientes, o interesse dos donos pela aromaterapia vem aumentando. Através do uso de óleos essenciais derivados de cascas, caules, sementes, flores e raízes de plantas, o equilíbrio emocional e energético dos animais é beneficiado.

MODA

O governador Wellington Dias assinou o contrato de concessão do uso do Novo Piauí Center Modas. O Piauí ganha mais um forte atrativo de investidores e empregos para a capital. O Novo Piauí Center Modas vai unir em um só lugar: Parceiros, Lojistas, Consumidores, Fornecedores, Colaboradores, Investidores, Comunidade e Governo.

PROVA DE VIDA

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) publicou portaria, no Diário Oficial da União de segunda-feira (5), prevendo a possibilidade de seus beneficiários com dificuldades de locomoção solicitarem a realização de prova de vida em casa, mediante visita de representante do instituto. Idosos acima de 80 anos também poderão solicitar o serviço por meio de um requerimento.

VACINAÇÃO

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) abriu, a partir das 18h desta segunda-feira (05) agendamento para vacinação contra a covid-19 de pessoas com 40 anos ou mais, além de outros grupos prioritários para imunização. O agendamento é feito no endereço http://vacinaja.fms.pmt.pi.gov.br/.

AUXÍLIO EMERGENCIAL

O presidente Jair Bolsonaro assinou nesta segunda-feira (5) o decreto que prorroga por três meses o pagamento do auxílio emergencial à população de baixa renda afetada pela pandemia da covid-19. Com isso, o benefício, que terminaria agora em julho, será estendido até outubro. De acordo com a Secretaria-Geral da Presidência da República, o ato será publicado na edição desta terça-feira (6) do Diário Oficial da União (DOU).

GRIPE

Até esta segunda-feira (5), a terceira e última etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza 2021 atingiu 41,4% da cobertura vacinal, com a aplicação de 34.578.318 doses, informa o Ministério da Saúde.

DOMINGOS DE FÉRIAS

Os finais de semana do Iate Clube de Teresina estão mais especiais do que nunca. O clube montou uma programação para os domingos de férias. Com crosskids, pintura de rosto, oficina de slime, a criançada poderá brincar e se divertir muito durante o mês de julho. Os pequenos iateanos terão a oportunidade de curtir bastante aos domingos, a partir das 10 horas, sempre respeitando os protocolos de segurança e saúde. Iate Clube de Teresina sempre proporcionando alegria para os seus sócios!



PITADAS & PALPITES

# O projeto do Píer Flutuante do Iate Clube no Rio Parnaíba tem sua viabilização assegurada através de emenda parlamentar do Senador Elmano Férrer.



# Felicitações para a farmacêutica Marlulcy Lima Lopes Buenos Aires que aniversaria nesta quarta-feira, 07 de julho.

# A empreendedora piauiense Ana Klara, de 21 anos, confirmou em suas redes sociais que está na sétima temporada do ‘Bake Off Brasil – Mão na Massa’ que estreia no dia 24 de julho, no SBT.

# A Fundação Municipal de Saúde (FMS) vai vacinar a população em geral contra a influenza (gripe) a partir da próxima segunda-feira (12). Até essa sexta-feira (09), a FMS segue a vacinação dos grupos prioritários.

# A Petrobras anunciou nesta segunda-feira (5) que vai aumentar os preços da gasolina, do diesel e do gás de cozinha (GLP) a partir de terça-feira (6).

# O papa Francisco está alerta, respirando sem assistência e em bom estado geral após uma cirurgia para remover parte do cólon, informou o Vaticano nesta segunda-feira (5).

# Anote na sua agenda: Dia 7 de agosto estreia o Programa do Mariano na O DIA TV, afiliada da RedeTV! no Piauí. Já no dia 18 de setembro, acontece o Miss Brasil Globo 2021, a modelo Gabi Lustosa vai representar o Piauí no certame nacional.

# Envie sugestão de nota e foto para nossa coluna: (86) 98105-8236 | [email protected]

