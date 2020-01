Zé Filho e diretoria tomam posse em solenidade na FIEPI

A nova diretoria da Federação das Indústrias do Piauí (FIEPI) para a gestão 2020/2023 foi empossada em sessão solene realizada na noite de quinta-feira (23/01), no auditório senador Fernando Bezerra, na sede da instituição, em Teresina. O evento contou com as presenças de presidentes de federações de indústrias, lideranças empresariais em âmbito nacional e regional, além de autoridades políticas e representantes de entidades e de instituições.Eleito no dia 08 de julho, em Parnaíba, o presidente Zé Filho foi reconduzido ao cargo por unanimidade.



O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte, Amaro Sales, representou o presidente da CNI, Robson Braga no evento; o governador Wellington Dias; o prefeito de Teresina, Firmino Filho; os senadores Elmano Ferrer; Ciro Nogueira; Marcelo Castro; o deputado federal Átila Lira, coordenador da bancada federal do Piauí, no ato representando todos os deputados federais presentes; o diretor administrativo do Sebrae/DF, João Henrique Sousa, e o presidente do Conselho do Sebrae e diretor de assuntos econômicos da FIEPI, Freitas Neto, foram algumas das autoridades presentes no evento.

Em seu discurso o presidente agradeceu aos colegas de Federação de outros estados e membros da diretoria da CNI que vieram ao Piauí prestigiar este evento.



