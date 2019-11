Foto: Divulgação

A decoradora Yara Moura Fé assina a decoração do Pré-Rèveillon Cores 2020, que acontece no dia 11 de dezembro, no Finess Buffet. A festa é uma promoção do titular desta coluna. No registro estou com Yara e seu esposo Marcos André. Parceria forte!



Palestra

O historiador e sociólogo Leandro Karnal preparou uma bela palestra para apresentar em Teresina, nesta quarta-feira (27). Será na sede do Sindicato dos Médicos do Estado do Piauí (SIMEPI), a partir das 20h, onde "Inteligência, criatividade e estratégia" será o tema da noite. Os últimos ingressos ainda estão disponíveis.

Foto: Instagram

Momento de descontração da deputada federal Iracema Portella em registro publicado em sua rede social.



Emoção na mão

A beleza do Delta do Parnaíba foi a inspiração para que o designer Sérgio Matos criasse a coleção: "Emoção na mão", lançada nessa segunda-feira, 25 de novembro, na Loja Brasil Original, localizada em shopping de Teresina. O lançamento da coleção faz parte do projeto Investe Turismo: Rota das Emoções – projeto do Sebrae, em parceria com o Ministério do Turismo, que abrange os Estados do Piauí, Ceará e Maranhão para valorizar o artesanato em prol do turista.

Foto: Real Produções

A modelo e digital influencer Shenia Magalhães e o advogado Anderson Lopes selaram o amor durante cerimônia religiosa realizada no ultimo fim de semana no litoral piauiense. A coluna deseja toda felicidade ao casal.



Noite dançante

O cantor Cássio Bruno é atração da Noite Dançante que acontece nesta sexta-feira (29), às 21h, no Espaço Multiuso Adelman de Barros Villa no Iate Clube de Teresina. Cássio vai relembrar grandes sucessos dos anos dourados. A noite dançante está fazendo maior sucesso.

Foto: Arquivo Pessoal

O empresário Diego Oliveira, conselheiro do Grupo Geraldo Oliveira (Pax União), está na França participando da exposição Funéraire Paris 2019, que é uma feira internacional de arte funerária.



Livro

Foi realizado na noite desta segunda-feira, (25), o lançamento do livro Processo Administrativo Tributário no Piauí, no Plenário do Tribunal de Justiça do estado. O lançamento do livro contou com a presença de magistrados e do Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Reynaldo da Fonseca. O advogado Wildson Oliveira é um dos especialistas com artigo publicado no livro, que aborda sobre o Direito tributário do Piauí e as suas diversas aplicações.

Foto: Arquivo Pessoal

O educador físico Caio Matos, ao lado do fenômeno e eterno ídolo do futebol nacional, Ronaldo. O empresário é responsável pela franquia que leva o nome do craque em Teresina.



Pré-Réveillon Cores

Dia 11 de dezembro realizo o Pré-Réveillon Cores 2020, às 20h30, no Finess Buffet. Na noite de cores, vamos comemorar a virada de ano, gravar programa especial e muito mais. A cantora Lene Silva é uma das atrações da festa, junto com o grupo Piauí Samba com Robert Gleydson que encerra a noite já em clima de carnaval. O evento conta com patrocínio do Jornal O Dia, Armazém Paraíba, Água Viena, Carvalho Super, Óticas Diniz, Imagem & Ação, Primavera Eventos, Vodka Karovisk, Pax União, Salão Mariano’s, Floricultura Pax, Colégio Mérito D’Martonne, RR Construções, Floricultura 24 Horas, LDP Distribuidora | Moderna e TV Antena 10.

Pitadas & Palpites

# O II Simpósio da Escola Popular de Formação Política acontece nos dias 29 e 30 de novembro, no campus Clóvis Moura da UESPI.

# O Carnaval 2020 acontecerá no período de 22 a 25 de fevereiro. Já estamos com nossa programação montada para a folia de momo.

# O Campus da Universidade Estadual do Piauí, em Parnaíba, sediará no 29 de novembro uma oficina sobre os processos de registro da Arte Santeira piauiense, promovido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

# O verão, uma das quatro estações do ano, é caracterizado por elevadas temperaturas. Os dias ao longo dessa estação são mais extensos, e as noites são mais curtas. No Brasil o verão inicia no dia 22 de dezembro (domingo).

# O casal Thassiane Souza Cunha e Tiago Aguiar batizou a filha Bianca de Souza Aguiar no último sábado (23), na Capela São Miguel Arcanjo. O padre João conduziu a cerimônia.

# Está chegando! Missa da Saudade promovida pela Pax União. Você que tem interesse em participar, Basta ir na próxima segunda (02) na Pax União da Av. Miguel Rosa.

Tarciso de Carvalho