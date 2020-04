Xenhenhem comanda live solidária neste sábado

Sabemos que estamos passando por um período muito delicado devido ao novo coronavírus no Brasil. Muitas pessoas da nossa sociedade estão em situação de risco, especialmente as mais carentes, desta forma, o Iate Clube de Teresina resolveu fazer a sua parte em uma ação conjunta com a Banda Xenhenhem, através do cantor Léo Xenhenhem, os Lions Clube de Teresina e a Loja Maçonica Cruzeiro do Sul.



A live beneficente/solidária acontece no próximo dia 25 de abril (sábado), a partir das11h da manhã, através do YouTube, diretamente da sede do Iate Clube. O intuito é arrecadar alimentos, itens de higiene pessoal e doações para serem distribuídas às famílias carentes da capital que estão em situação de risco devido à pandemia do novo Coronavírus.





Tarciso de Carvalho