Sesc Praia realiza grande festa de réveillon

O Sesc Praia irá realizar uma grande festa de Réveillon para brindar a chegada do ano de 2020! Dia 31 de dezembro acontece o Réveillon Tropical. Marlon Dreher se apresentará com um repertório variado e bem dançante e Em seguida, Vinícius Veras garante a animação da festa com muita interação com o público. Show pirotécnico, espaço kids para a criançada.



O evento estará incluso no pacote de hospedagem:

- Open de Finger Food

- Open Bar de Coquetéis de frutas (com e sem álcool)

- Open de bebidas frias (água mineral sem gás, suco e refrigerante)

*Bebidas alcoólicas não inclusas

- Espaço kids para a criançada

- Show pirotécnico

- Show exclusivo com as bandas Marlon Dreher e Vinícius Veras

Marlon Dreher

Marlon Dreher se apresentará com um repertório variado e bem dançante, passeando por todos os estilos musicais desde clássicos do pop rock nacional como Tim Maia, J Quest, Skank, passando pelo rock internacional, Queen, Pink Floyd além de forró pé de serra, samba e pagode. Marlon se apresentará no horário de 21 às 00h.

Vinícius Veras

Em seguida, Vinícius Veras garante a animação da festa com muita interação com o público. Além de músicas autorias, o músico trará para a festa de Réveillon do Sesc Praia os hits do momento de forró e sertanejo, além de arranjos com outros estilos musicais, garantindo a animação de todo o público no horário de 00h10 às 03h.

