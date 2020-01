Réveillon Tropical movimentou Sesc Praia em Luís Correia

O Sesc Praia, em Luís Correia, realizou uma grande festa da virada para brindar a chegada de 2020. O Réveillon Tropical contou com animação dos cantores Marlon Dreher e Vinícius Veras. A programação incluiu ainda buffet, tradicional show de fogos, além de atividades infantis monitoradas. Com convites esgotados, o réveillon do Sesc Praia foi um dos mais badalados do litoral piauiense.

Marlon Dreher

Marlon Dreher se apresentou com um repertório variado e bem dançante, passeando por todos os estilos musicais desde clássicos do pop rock nacional como Tim Maia, J Quest, Skank, passando pelo rock internacional, Queen, Pink Floyd além de forró pé de serra, samba e pagode.

Vinícius Veras

Vinícius Veras garantiu a animação da festa com muita interação com o público. Além de músicas autorias, o músico trouxe para a festa de Réveillon do Sesc Praia os hits do momento de forró e sertanejo, além de arranjos com outros estilos musicais.

Sesc Praia

Sesc Praia, situado na Área de Proteção Ambiental do Delta do Parnaíba, na praia do Barro Preto, em Luís Correia, a 338 km da capital Teresina, em região privilegiada pela natureza, onde turistas desfrutam dos seus 28 km de praias de águas calmas e límpidas, eleitas pelos praticantes de esportes de vela, como kitesurf.

Com estrutura moderna e confortável, teve sua primeira etapa inaugurada em 12 de julho de 1996 e a segunda em 13 de julho 2013 para proporcionar conforto, lazer e entretenimento e conta com equipe capacitada para acolher os beneficiários, seus dependentes, turistas e visitantes. Sua estrutura de lazer conta com parque aquático com piscinas adulto e infantil, toboágua, escorregadores, chafarizes, playground, cama elástica, bicicletas, churrasqueira e salão de jogos.

