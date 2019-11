Projeto Seis & Meia apresenta show com a cantora Joanna em Teresina

Foto: Divulgação

O Projeto Seis & Meia apresenta show com a cantora Joanna, dia 12 de novembro, às 18h30, no Theatro 4 de Setembro. Abertura com Melhor de Três (Flávio Morais, João Claudio Moreno e Soraya Castello Branco).



Nos dias 10 e 11 de novembro, o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, Sebrae no Piauí, realizará o I Fórum Digital Beauty. O evento acontecerá na sede da instituição em Teresina. As inscrições podem ser feitas no endereço eletrônico www.pi.sebrae.com.br . O titular desta coluna ministrará palestra, no dia 10 de novembro, com o tema “Empreendedorismo e criatividade no salão de beleza”.

A modelo Yasmin Rodrigues, atual Miss Piauí Teen Universe 2019, vai participar do concurso nacional Miss Brasil Teen Universe 2019, no dia 16 de novembro em Campo Grande (MS).



Melhores do Teatro Piauiense

O grupo de teatro da Universidade Estadual do Piauí foi indicado a cinco categorias do prêmio Troféu Melhores do Teatro Piauiense 2019. A premiação é concedida pelos diretores de teatro Aci Campelo e Edson Junior. O grupo participou da solenidade nesta (05/11), no Teatro 4 de setembro.

Rogéria

O documentário biográfico “Rogéria – Senhor Astolfo Barroso Pinto” chega a salas de cinema de Teresina nas próximas semanas. O documentário foi lançado durante bate-papo, nesta terça-feira (05), na Sala Torquato Neto no Clube dos Diários. O documentário conta a vida e a trajetória artística de Rogéria a partir da dualidade entre artista e personagem.

Toda felicidade para Anatalia Sampaio Gonçalves Pereira que esteve aniversariando. Anatalia é mãe do deputado estadual Themistocles Filho.



Festibandas

Desde terça-feira, 05, o Palácio da Música recebe um grande encontro de instrumentistas na 24ª edição do Festibandas – Festival de Bandas de Teresina. São 20 grupos que se apresentam até a sexta-feira (08), com entrada gratuita para o público. o evento reúne os valores culturais das bandas de música, reforçando a tradição no estado, bem como o respeito, ética e formação moral. Ele tem como objetivo proporcionar o encontro de alunos e profissionais da música, bem como fortalecer a valorização das bandas de música na cidade.

Ainda é tempo de parabenizar a empresária Zezita Ribeiro, a rainha dos bolos, que esteve comemorando aniversário recentemente. Em registro com os filhos Cinthya, Gutemberg e Naiza.

Odontologia

XVII Jornada de Odontologia de Parnaíba (JOPAR) está com inscrições abertas. O evento realizado nos dias 14, 15 e 16 de novembro, no auditório Oeste da UFDPar, em Parnaíba, visa discutir a temática “Os novos passos da Odontologia”, com pesquisadores, profissionais e acadêmicos. As inscrições podem ser realizadas através do site ou presencial nos dias do evento. Para mais informações acesse: www.odontouespi.com.br

Pitadas & Palpites

# O colunista Cícero Cardoso reuniu uma turma do bem para marcar o lançamento da 7ª edição da Revista The Maison. O evento aconteceu em buffet da zona leste.

# A Galeria do Clube dos Diários recebe mais uma edição do Fashion Mix The Was, neste sábado (09), às 19h. O evento marca o lançamento de novos rostos da moda piauiense.

# O titular desta coluna vai receber homenagem no dia 12 de novembro, na Câmara Municipal de Teresina, alusivo aos 24 anos de atuação na tv piauiense. A preposição é da vereadora Teresinha Medeiros.

# Padre Nilton comemora os 10 anos da Missa da Misericórdia, nesta quarta-feira (06) em Teresina.





