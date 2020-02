Prévia do Iate Clube de Teresina movimenta o fim de semana

No último sábado (01), aconteceu o Baile do Pirata, a primeira prévia do Iate Clube de Teresina. Muitos foliões aproveitaram a ocasião para vestir suas fantasias e cair na folia ao som da banda Triballes, PP Júnior e Vando do Trombone. A próxima prévia carnavalesca do Iate, o Baile do Hawaii, acontecerá no próximo sábado (08), com atração Lilly Araújo, banda Xenhenhem e Vando do Trombone com o melhor das marchinhas de carnaval.



O comodoro Gilson Vasconcelos com sua esposa Zuíta Vasconcelos prestigiando a primeira prévia do clube.

O vice-Comodoro do Iate Clube Dr. Carlos Iglesias com sua esposa Sheila no Baile do Pirata.

O diretor do Iate, Sérgio Reis, e sua esposa Suelene Reis somando presença a dois no Baile do Pirata.

O comodoro Gilson Vasconcelos e o diretor do Iate, Ricardo Santos, felizes com o sucesso do evento.

O diretor do Iate, Alberto Monteiro Neto, ladeado pela esposa Talissa Monteiro e pelo amigo e diretor Elesbão Alcântara.

Tarciso de Carvalho