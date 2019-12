Pré-Réveillon Cores reúne empresários, personalidades e autoridades

Na última quarta-feira (11), o titular desta coluna comandou o Pré-Réveillon Cores 2020, um evento que reuniu amigos, parceiros, empresários, personalidades e autoridades para comemorar as vitorias deste ano no Finess Buffet. A noite iniciou ao som eletrônico do Dj Marceleleco, depois subiu ao palco a estonteante cantora Lene Silva que levou o melhor do axé, em seguida veio o Grupo Piauí Samba animando os convidados já em clima de Carnaval 2020. A Rainha e Rei Momo do Carnaval de Teresina e a Rainha Gay do Carnaval prestigiaram a noite de festividade.



A festa Pré-Réveillon Cores contou com decoração assinada pela decoradora Yara Moura Fé e equipe da Primavera Eventos. A produção da festa ficou por conta de Antoniel Ribeiro da Antoniel Ribeiro Produções e Cleane Leal da Leal Comunicação e Assessoria.

Fotos: Luís Mota

Em registro com a empresária Van Carvalho, presidente do Grupo Van Guarda, parceira do Pré-Réveillon Cores através da bandeira Carvalho Super. Parceria de sucesso!

O vereador Luís André prestigiou nosso pré-réveillon na companhia da esposa Luana Guimarães

Delegada e sub-secretária de segurança pública do Piauí - Anamelka Cadena com o esposo Sérgio em noite de comemoração de pré-réveillon.

Empresária Alexsandra Diniz da Óticas Diniz em registro com Raul Junior também do staff da ótica. Óticas Diniz foi uma das parceiras do Pré-Réveillon Cores.

Presença poderosa da deputada estadual Flora Izabel com a filha Juliana Cardoso festejando a vida.

Emoldurado pelo empresário Leonardo Cardoso e sua esposa Thais Vidal comemorando o sucesso do pré-réveillon e parceria com o Grupo Mangueira através da marca Vodka Karovisk.

Os empresários André Carvalho e Léa Feitosa vieram direto de Fortaleza prestigiar nosso Pré-Réveillon Cores. Foram parceiros do evento através da Expresso General.

Empresário Geraldo Oliveira - Presidente do Grupo Geraldo Oliveira (Pax União) e Deusuita Cunha da Floricultura 24 horas felizes com a parceria de sucesso com o Pré-Réveillon Cores.

Grupo Piauí Samba dando o ponta pé inicial do Carnaval 2020 com lançamento do Abre Alas com a presença do Rei Momo do Carnaval, Rainha do Carnaval e Rainha Gay do Carnaval.

A cantora Lene Silva levou muito axé e vibrações positivas para os convidados do Pré-Réveillon Cores.

Tarciso de Carvalho