Padre Nilton visita Basílica de São Francisco das Chagas

Padre Nilton Pereira, baiano, paróco responsável pela Igreja de São Cristovão em Teresina esteve visitando o santuário da basílica de São Francisco das Chagas na cidade de Canindé, no Estado do Ceará. A igreja foi construída no ano de 1796.

Fotos: Instagram

Padre Nilton Pereira na frente da Basílica de São Francisco das Chagas em Canindé (CE).

Padre Nilton dentro da Basílica de São Francisco das Chagas

Tarciso de Carvalho