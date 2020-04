Padre Marcelo Rossi apresenta programa na FM O Dia

Foto: Divulgação

João Claudino Fernandes marcou de forma peculiar sua passagem terrena não apenas como um grande empreendedor - que realmente foi e por isso merece calorosos aplausos – mas também tem que ser louvado como um mecenas da cultura regional.



Atencioso com os artistas, não era de negar nem uma boa conversa, nem um apoio cultural. Distribuía generosamente sim aos representantes da cultura. Quem não lembra que na “febre dos CDs” inúmeros artistas lançaram suas obras com o “carimbo” do Armazém Paraíba?

A cultura popular era a sua paixão e a prova maior era o apoio incondicional à Associação dos Violeiros e Poetas Populares do Piauí por meio da Casa do Cantador.

Homem simples, Seu João, tinha a sensibilidade e o bom gosto para abraçar a causa dos artistas e esta característica conseguiu sabiamente repassar aos descendentes visto que os seus filhos também são generosos e simples.

O Teresina Shopping, não é à toa, encampa o Festival Artes de Março evento que reúne música, dança, cinema, exposição e muita cultura durante um mês. E os aplausos para esse feito vão para quem? Seu João.

A este ser humano simples e incrível só posso dizer muito obrigado. Gratidão eterna.

Em registro com o empresário João Claudino em um dos momentos de entrevista para meu programa da TV Antena 10.

Ainda é tempo de festar o aniversário da amiga jornalista Graça Batista. Competente gerente de comunicação do Sebrae no Piauí.

Missa de sétimo dia

Filhos, genros, noras e netos de João Claudino Fernandes convidam para a missa de sétimo dia de seu inesquecível pai, sogro e avô, a se realizar-se no dia 30 de abril de 2020, às 18 horas, que será transmitida via instagram, facebook e youtube da Igreja de Fátima (@paroquiansdefatima).

Live!

O Sistema O Dia realiza live nesta quarta-feira (29), às 19h, com Xando Natsume – publicitário , professor de marketing digital e Renata Lourdes - consultora, palestrante e executiva coach. O tema será "posicionamento online e o futuro do seu negócio". Para conferir basta acessar o instagram: @sistemaodia

PITADAS & PALPITES

# Quarta-feira promete ser de comemoração para a advogada Maria do Amparo Rodrigues Lima que completa mais um ano de vida. Amparo preside a Associação dos Advogados Civilistas do Piauí.

# Paulo Dantas responde pela superintendência da Fundação Cultural Monsenhor Chaves, braço de cultura da Prefeitura de Teresina.

# Celebrada pelo Frei Henrique de Coimbra, a primeira missa realizada no Brasil ocorreu no dia 26 de abril de 1500 na Praia da Coroa Vermelha, no Sul da Bahia.

Tarciso de Carvalho