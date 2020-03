O casal Marina Vieira Gomes (contadora) e Anísio Neto (advogado) está em festa com a chegada do pequeno Mateus Levi que nasceu na última quarta-feira (04/03) em maternidade da zona norte. Mateus nasceu pesando 3.422kg. Toda felicidade do mundo ao casal e ao pequeno.

Fotos: Arquivo Pessoal

Tarciso de Carvalho