Os modelos Luthyenderson Nascimento (Paraná) e Bárbara Sousa (Piauí) foram eleitos respectivamente Mister Brasil Universo e Miss Brasil Next Generation.



Baile dos Diários

Prepara o traje social que dia 1 de novembro tem Baile dos Diários! Encerrando a temporada 2019, o projeto da Orquestra Tamoio está de volta, reunindo todas as gerações para se divertir e dançar ao som de clássicos da música popular, que marcaram as tertúlias do Clube dos Diários. Nesta edição, a novidade fica por conta do ingresso beneficente: comprando uma cesta básica que vai ajudar comunidades carentes, você recebe um par de ingressos para ir ao baile.

Ainda é tempo de parabenizar a empresária Cristina Miranda que esteve comemorando aniversário. Felicidades!



Atrair turistas

O 1º Desafio Delta do Parnaíba Ultra será realizado no dia 16 de novembro. A corrida percorrerá toda a extensão do litoral do Piauí, passando pelos municípios de Ilha Grande, Parnaíba, Luís Correia e Cajueiro da Praia. A prova é mais um produto que chega para atrair turistas de todo o mundo e proporcionar experiências incríveis nas praias do estado compostas por belezas naturais e paisagens deslumbrantes.

Toda felicidade do mundo para a advogada Leila Brandão e o médico João Tavares que selaram união matrimonial recentemente na Praia do Coqueiro.



Finados

No sábado (02), dia de finados, o Cemitério Jardim da Ressurreição vai funcionar em horário especial para você que deseja prestar uma homenagem ao seu amigo ou familiar. O cemitério vai funcionar até às 22h, com missas celebradas pelo Padre João nos horários de 07h, 10h e 17h.

No último final de semana, os empresários Marcos André e Yara Moura Fé participaram da I Feira Vai Ter Festa no Teresina Shopping com um stand temático criativo do Jurassic Park que chamou a atenção dos pequenos e adultos.



Boca da Noite

O Projeto Boca da Noite desta quarta-feira (30) apresenta o cantor, intérprete e compositor piauiense Danilo Rudah, com o show Pura Sintonia. O show será realizado às 19h, no Espaço Osório Jr/Club dos Diários, com entrada gratuita.Danilo, que também é guitarrista, começou a vida musical em festivais de música na escola em que estudava, mesma época em que participou pela primeira vez do Festival de Música da Chapada do Corisco, onde conheceu músicos que seriam integrantes da banda Acesso, primeiro grupo que Danilo fez parte.

Cinema Piauiense

Os Cinemas Teresina realizam no dia 30 de outubro a II Mostra Cinema Piauiense. Serão exibidos os filmes: “A Irmandade” e “Aurora”. A mostra será seguida de sessão com debate e a presença de Juscelino Ribeiro e Alexandre Mello, diretor e produtor de ‘A Irmandade’, além de Robinson Levy e Célia Lopez, diretor e produtora/atriz de ‘Aurora’.

Agende-se!

30/10: Cantor Danilo Rudah agita o Projeto Boca da Noite no Espaço Osório Jr.

09/11: Cantor Fagner apresenta o show “Quem me levará sou eu” no Theresina Hall.

Discursando como diretor social do Iate Clube de Teresina durante baile comemorativo aos 60 anos do clube social. No registro com a primeira-dama do Iate Clube Zuita Vasconcelos e o Comodoro Gilson Vasconcelos.







Pitadas & Palpites

# Aos sábados, o metrô vai funcionar das 7h às 13h, horário comercial do final de semana. Caso haja feriado, o metro não funciona.

# Felicitações para Deusuita Sousa que comemorou aniversário nesta segunda-feira. Deusuita integra o staff da Pax União (Grupo Geraldo Oliveira).

# Anamelka Cadena, delegada e sub-secretária de segurança pública do Piauí é a convidada do quadro “Na Cama com Mariano” do próximo sábado (02).

# Aniversariantes da semana: Antonia Machado, Roberto Feitosa, Francilene Monteiro, Edfran Castro, Marta Vasconcelos, Márcia Lima, San Martin Linhares, Zezita Ribeiro, Ehrlich Cordão, Joselito Vaz, Laurenice França, Débora Prado e André Lima.

# Nossa coluna é preparada toda semana com a colaboração do competente jornalista Tarciso de Carvalho. Assim como os maiores colunistas do Brasil, como a Mônica Bergamo da Folha de S.Paulo é comum contar com auxilio.

