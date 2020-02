Marluce Costa reúne amigas chiques em noite de carnaval

Em clima de festa, a empresária Marluce Monteiro Costa reuniu um grupo de mulheres chiques e poderosas para noite de carnaval no Condomínio Mansão Excalibur. Marluce é famosa por realizar badaladas festas na sua cobertura. Entre as convidadas Iracema Portela, Morgana Denardin, Aflitos Cardoso, Vera Santos, Graça Batista, Larissa Batista, Lilian Martins, Katya Cilene entre outras. O evento já faz parte do calendário carnavalesco social da capital.



Tarciso de Carvalho