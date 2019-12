Marinna Dias oficializa noivado com o médico Vinicius Macedo

Foto: Márcia Burlamaqui

Momento ternura da empresária Marinna Dias com a avó Nazareth Dias durante noite de noivado com o médico Vinicius Macedo.



Lançamento de DVD

No próximo dia 13 de dezembro, em boate na Avenida João XXIII, acontecerá o lançamento do DVD em comemoração aos 25 anos de carreira de Lilly Araújo. Para coroar o lançamento, ela dividirá o palco mais uma vez com a Banda Bali. Será uma noite inesquecível e com grandes sucessos que marcaram a carreira da cantora e de toda uma geração piauiense.

Foto: Divulgação

A deputada estadual Flora Izabel reuniu amigos e familiares durante festividade alusiva ao seu aniversário. No registro com Themistocles Sampaio e a esposa Ivanária Sampaio.



Cinema e debate

Nesta quinta-feira, dia 05, os Cinemas Teresina realizam a 25ª Sessão Debate. Será do filme ‘Rogéria - Senhor Astolfo Barroso Pinto’, a partir das 19h30. A exibição terá a presença do diretor Pedro Gui, da atriz Jane di Castro e do produtor Alexandre Haddad. O documentário traz um olhar carinhoso e sensível, da vida de uma das maiores artistas do Brasil. ‘Rogéria - Senhor Astolfo Barroso Pinto’ é uma trama que retrata os principais momentos vividos pela transformista e aborda não só as conquistas, mas as dificuldades enfrentadas por ela durante a sua trajetória.

Foto: Divulgação

O secretário de segurança Fábio Abreu em registro com o filho Miguel durante visita ao Parque de Exposição Dirceu Arcoverde na Expoapi.

Contagem regressiva

Entramos em contagem regressiva para a realização do Pré-Réveillon Cores 2020 a se realizar no dia 11 de dezembro, às 20h30, no Finess Buffet. A noite vai ser animada ao som do Grupo Piauí Samba com Robert Gleydson e Lene Silva com o melhor do axé. Decoração assinada por Yara Moura Fé da Primavera Evento. Produção ficará por conta de Antoniel Ribeiro e Cleane Leal.

Foto: Divulgação

O Iate Clube de Teresina ganhou homenagem especial pelos 60 anos de fundação durante sessão solene na Assembleia Legislativa do Piauí. No registro representando o Iate Clube de Teresina como diretor social, na companhia de Gilson Vasconcelos – Comodoro e Carlos Iglezias Brandão – vice-comodoro do clube social.



Programação de Natal

Aconteceu nesta terça (03), no Parque da Cidadania, a abertura da programação natalina da capital. O evento contando com apresentações do Quinteto Maestro Duda, Orquestra Sanfônica Seu Dominguinhos, Orquestra Sinfônica (OST) de Teresina e muito mais. Buscando proporcionar um clima mais alegre e festivo, todo o Parque da Cidadania foi preparado com decoração temática para receber o público durante o primeiro dia da temporada natalina.

Foto: Arquivo Pessoal

Momento de descontração da jovem mestranda em direito Karen Vanderlei.



Sessão solene

Convocada pelo deputado Marden Meneses (PSDB), a Assembleia Legislativa realizou na manhã desta segunda-feira (02), sessão solene para comemorar os 60 anos de fundação do Iate Clube de Teresina. Neste ano, os associados comemoram também o centenário de nascimento do fundador do Iate Clube, Cromwell Wall Barbosa de Carvalho.

Pitadas & Palpites

# Acontece neste domingo (08), o Piauí Samba Kids, a partir das 17h, no Parque da Cidadania. Promoção do Grupo Samba Piauí.

# Melhor de 3 (Flávio Moura, João Claudio Moreno e Soraya Castello Branco), Zé Cantor e Marcus Julião são as atrações desta quarta-feira (05), na 69a Expoapi.

# O concurso Garota & Garota Estudantil Teresina 2019 acontece no dia 15 de dezembro, às 16h, no Clube do Marquês.

# A promoção Black Friday Pax União continua com até 90% de desconto de seu débito para você colocar seu plano familiar em dia. Válido para todas as filiais da Rede Pax União até o dia 05 de dezembro. Não perca zere suas pendências com a gente.

Tarciso de Carvalho