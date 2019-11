Mariano Marques recebe Título de Cidadania Teresinense

Nesta terça, dia 12 de novembro, recebi homenagem em dose dupla durante sessão solene na Câmara Municipal de Teresina, o titular deste blog é natural da cidade de Fortaleza (CE), e fui agraciado com Título de Cidadão Teresinense, o titulo honorifico é do ano 2000, uma preposição do ex-vereador Anselmo Dias (Falecido em 2014), mas só agora foi possível receber oficialmente esta homenagem. Familiares do vereador fizeram a entrega do título.



Além do Título de Cidadão Teresinense, ganhei homenagem especial alusiva aos 24 anos de atuação na tv piauiense, preposição dos vereadores Teresinha Medeiros e Fábio Dourado. Foi uma noite de muita emoção, agora sou teresinense de fato e de direito. A solenidade foi prestigiada por meus amigos, familiares e diretores da TV Antena 10.

Agradeço ao Piauí por me abraçar e por ter me dado as melhores coisas; minha profissão de cabeleireiro, apresentador e a maior realização da minha vida, ter me tornado pai do Daniel.

Fotos: Luís Mota

Mostrando com orgulho meu Título de Cidadão Teresinense durante solenidade na Câmara Municipal de Teresina.

Recebendo o carinho da minha família: Luis Mota, Isa Mota e Luís Segundo Mota

Com o amigo vereador Fábio Dourado responsável pela preposição da minha homenagem aos 24 anos na tv piauiense.

Vereadora Teresinha Medeiros, uma das responsáveis pela homenagem da noite.

Com o amigo Scheyvan Lima - Presidente da Fundação Wall Ferraz também prestigiando nossa homenagem.

No plenário com meu filho Daniel Marques recebendo as melhores homenagens da minha vida.

Amigos, familiares e admiradores prestigiando minha noite de homenagem na Câmara Municipal de Teresina.

Com meu filho Daniel Marques, vereadora Teresinha Medeiros e familiares do ex-vereador Anselmo Dias em noite de homenagem.

Meus convidados na tribuna de honra dividindo a alegria de ser Cidadão Teresinense.

Com o amigo Gilson Vasconcelos - presidente do Iate Clube de Teresina durante sessão solene em minha homenagem.

Ladeado pela minha irmã Isa Mota e a vereadora Teresinha Medeiros com meu Título de Cidadão Teresinense.

Meu amigo e irmão Miro Silva, um dos responsáveis pelo meu Título de Cidadão Teresinense.

Meus amores: Daniel Marques, Graça Batista, Maria Vitória e Larissa Batista dividindo comigo uma noite de muita alegria.

Rosário Leal, Odonias Leal, Isa Mota e Luis Segundo Mota entre os convidados da noite de homenagem.

