Lótus Clube de Teresina realiza chá beneficente

Foto: Tarciso de Carvalho

Com as sócias do Lótus Clube de Teresina Socorro Bringel, Sued Rocha e Socorro Santos. O clube filantrópico realiza chá beneficente na próxima quarta-feira (20), às 19h00, na Cookies Eventos. Otávio César, Pedrinho Almeida & Banda serão as atrações da noite. A renda do evento será revertida para ações sociais da Casa São José, Casa Frederico Ozanan, Creche Lar da Caridade, Lar da Esperança e Fundação Maria de Nazaré.

