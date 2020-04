João Claudino: Piauí perde um dos maiores empreendedores

A manhã de sexta-feira (24), terminou com um ar de tristeza com a confirmação do falecimento do empresário João Claudino Fernandes, meu amigo Seu João. Hoje eu perco um amigo, um incentivador do meu trabalho como apresentador e o Piauí perde um dos maiores empreendedores que já existiu nesta região. Homem solidário, empreendedor, arrojado, nascido para o sucesso, visionário, um pai exemplar e cultivador de amizades duradouras.



Seu João, como era chamado carinhosamente pelos piauienses, foi também incentivador do esporte, da cultura local e criatividade nordestina por meio de uma sensibilidade única.

Minha história com Seu João é antiga. Tive meu salão de bastante sucesso no inicio do Teresina Shopping. Suas empresas patrocinaram muito meus eventos e programa na TV durante muitos anos. Participei de incontáveis eventos sociais promovidos pelo Seu João e empresas do Grupo Claudino.

Nesse momento de tristeza e dor, rogamos a Deus que conforte os corações de familiares e amigos.

Tarciso de Carvalho