Ivanária Sampaio reúne arquitetos piauienses em mostra de decoração

A empresária Ivanária Sampaio está à frente de uma mostra que reúne mais de 15 arquitetos piauienses com projetos que trazem as últimas novidades e tendências da decoração. A abertura acontece no dia 29/10 trazendo conceito inovador para a capital.



Doação de Sangue

O Grupo Claudino, por meio do Instituto Ciranda do Bem, realiza mais uma edição da Campanha de Doação de Sangue. Será nos dias 23, 24 e 25 de outubro na Guadalajara. O Instituto Ciranda do Bem é formado por funcionários do Grupo Claudino e seus familiares e atua no desenvolvimento de projetos sociais e parcerias entre empresas e entidades para levar assistência a crianças, pessoas em situação de risco e idosos. A campanha interna é destinada a todos os colaboradores das empresas do Grupo.

Felicidades para a odontóloga Celina Lages que aniversaria nesta quinta-feira (24).

Concerto

No último domingo de outubro, dia 27, a Orquestra Sinfônica de Teresina realiza um concerto especial em homenagem ao mês das crianças, apresentando a obra Pedro e o Lobo, com narração de Leila Caddah, em duas sessões para o público teresinense, às 10h e às 11h da manhã. Os interessados podem garantir sua entrada com a doação de um brinquedo novo.

Ainda é tempo de parabenizar a amiga e psicóloga Lusanir Moura que aniversariou no último domingo (20).



Barra Grande

Nesta quarta-feira (23), às 09h, no Auditório da Sead, a Superintendência de Parcerias e Concessões do Estado (Suparc) promoverá a audiência pública sobre a concessão de uso do Terminal Turístico de Barra Grande, localizado em Cajueiro da Praia, litoral do Piauí. O projeto prevê a modernização, operação e manutenção do equipamento.

O Empresário e farmacêutico Lucas Lopes trocou de idade no último sábado (19). Felicidades!



Biblioteca

A XX Semana Nacional do Livro e da Biblioteca e a V Semana de Biblioteconomia serão realizadas entre os dias 23 e 25 de outubro, no Auditório Pirajá, Campus Poeta Torquato Neto. Os eventos são organizados pelo Curso de Biblioteconomia da Universidade Estadual do Piauí (Uespi).

Grave situação

Mais uma vez o Brasil passa por um desastre ambiental. ONGs, Ministério Publico Federal e governos locais também têm se mobilizado de diversas formas. Mas, diante do grave cenário e da lentidão do governo federal, cidadãos têm realizado mutirões de limpeza para retirar o petróleo cru que atinge a costa brasileira.

A modelo piauiense Bárbara Sousa é a nova Miss Piauí Next Generation 2019. A modelo se encontra no Rio de Janeiro para participar do Miss Brasil Next Generation que será realizado no dia 23 de outubro, às 21h, no Centro de Convenções Vogue Square, na Barra da Tijuca.







# Neste sábado (26), o titular desta coluna completa 24 anos na TV Antena 10. Vamos fazer um programa bem especial para marcar a data.

# Wilma Rocha apresenta o programa "Agenda Positiva" na FM O DIA - 92,7.

# Aniversariantes da semana: Élida de Sá, Belisário Jr, Lene Alves, Rafaella Fontenele, Celina Lages, Janaína Lopes, Fernando Silva de Oliveira, Genival Oliveira.

# Djalma Chaves fará a abertura do show do cantor Fagner, dia 09 de novembro, no Theresina Hall.

