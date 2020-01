Inscrições para escolha de Rei e Rainha prossegue até o dia 31 de janeiro

Foto: Jornal O Dia

Resgatando a tradicionalidade das majestades do Carnaval de Teresina, estão abertas as inscrições para a escolha de Rei e Rainha 2020. Os interessados devem se encaminhar até a sede da Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves (FMC), situada na Rua Félix Pacheco, 1440, até o dia 31 de janeiro.



Donos da folia, o Rei e a Rainha do Carnaval 2020 serão escolhidos no dia 7 de fevereiro, no Iate Clube de Teresina. Com uma premiação de R$ 5 mil, os vencedores ainda cumprem uma agenda social, desenvolvida previamente pela Comissão do Carnaval (COC), no período pré, durante e pós-carnaval.

Tarciso de Carvalho