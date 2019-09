Hugo Napoleão finaliza o livro “Eu Fui Advogado de JK”

Os atores Priscila Fantin e Bruno Lopes estarão em cartaz no Theatro 4 de Setembro com o a peça “Precisamos falar de amor sem dizer eu te amo”

Espaço Multiuso

No próximo domingo (29), a partir das 12h, acontece inauguração do novo Espaço Multiuso Adelman de Barros Villa no Iate Clube de Teresina. O espaço recebe o nome de um dos sócios fundadores do clube. A animação vai ficar por conta da banda 100% Só Pra Sambar.

Canta Teresina

Na próxima quinta-feira, 26 de setembro, às 20hs, o Theresina Hall receberá a primeira edição do Festival FM O Dia Canta Teresina, um evento feito com o objetivo de mostrar a música piauiense e que terá também uma feira de gastronomia e artesanato. Com entrada gratuita, as bandas irão se apresentar no espaço climatizado do Teresina Hall e deverão embalar o público com músicas que marcaram época e outras da atualidade.

Relacionamentos contemporâneos



Como falar de amor sem dizer eu te amo? É a partir dessa pergunta retórica que Priscila Fantin e Bruno Lopes buscam, durante o espetáculo, novas formas de abordar o tema. A peça “Precisamos falar de amor sem dizer eu te amo” trata os dilemas dos relacionamentos contemporâneos por meio da história de dois viúvos que, cansados da solidão, decidem se aventurar e conhecer pessoas em um aplicativo de encontros. A apresentação acontece nos dias 28 e 29 de setembro, sábado, às 20h, e domingo às 19h, no Theatro 4 de Setembro.



Sintonia: o empresário Geraldo Oliveira, presidente do Grupo Geraldo Oliveira (Pax União) em registro com o filho Diego Oliveira durante passeio por São Paulo.

Lançamento

Raimundo Dutra, doutor em educação e professor da Universidade Estadual do Piauí, lança o livro "Ensaios sobre Educação: perspectivas e vivências em pesquisa e docência", a publicação traz diversos textos que abordam a temática educacional. O lançamento será no auditório da Faculdade de Educação da USP, dia 26 de setembro, às 18h.

Direito Animal

Dos dias 03 a 05 de outubro, a Comissão de Proteção e Defesa dos Animais da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Piauí, em parceria com a Escola Superior da Advocacia do Piauí (ESA Piauí), promoverá o I Workshop de Direito Animal. Os interessados devem se inscrever por meio do site institucional da ESA Piauí www.oabpi.org.br/portaldoaluno e fazer a doação de 1 kg de ração para gatos ou cachorros, no dia e local do evento.



Um bom dia especial para o amigo e apresentador Helder Vilela. Profissional e cidadão do bem.





Agende-se!

· 19 Set / 03 Out: A exposição “O Imaginário do Homem Pré-Histórico em argila”, acontece na Casa da Cultura de Teresina com entrada franca.

· 25 / Set: A abertura oficial da 13ª Primavera dos Museus acontece dia 25 às 9 horas com apresentação da Orquestra Jovem do Sesc. A programação conta com atividades gratuitas no Museu do Piauí – Casa de Odilon Nunes.

· 26 / Set: Dom Breguête, DJ Fabversus, Tairo Silva e Forró Bandido na programação do Festival FM O Dia Canta Teresina no Theresina Hall. Entrada Gratuita!

· 11 / Dez: A cantora Lene Silva é uma das atrações do pré-réveillon “Entre Cores” que acontece no Finess Buffet. Promoção: Mariano Marques.



Padre Tony Batista em noite de lançamento do livro que comemora o jubileu de ouro (50 anos) da Paróquia de Fátima. O livro "Frutos de Fátima - caminhos de uma paróquia em saída" é de autoria do jornalista e escritor Eneas Barros.

Pitadas & Palpites



# A colunista Lucienne Sampaio monta festão para comemorar os 23 anos da “Lucienne Em Revista”. O evento vai acontecer em buffet da zona leste.

# O livro “Eu Fui Advogado de JK”, de autoria do ex-governador Hugo Napoleão está em fase de finalização e deverá ser lançado até o final de 2019.

# O quadro “Na Cama Com Mariano” recebe a publicitária Katya Cilene Batista. É neste sábado no programa Sábado Maior na TV Antena 10 | Record TV.

# O jovem Marcelo Gomes de Azevedo cola grau no curso de direito pela UESPI. O evento acontece no dia 04 de outubro, às 20h, no auditório da OAB Piauí. Marcelo é filho de Gizeuda Gomes.

# A cidade de Barras comemorou 178 anos de emancipação politica nesta terça-feira, dia 24 de setembro.



O Iate Clube de Teresina realizou a entrega do novo espaço para a prática das aulas de judô no clube, com um lugar amplo, climatizado e confortável para praticar o esporte de forma segura. No registro o professor Reginaldo Fonseca com os pequenos atletas.