Feliz Dia das Mães para todas com sincero amor e muita alegria

Para todas as minhas amigas que um dia aceitaram a nobre missão que é ser Mãe: um Feliz Dia das Mães! Para todas sem exceção, com sincero amor e muita alegria, desejo um feliz dia. Que possam ser homenageadas como merecem, não apenas nesta data, mas durante todo o ano, por toda a vida.

Ser mãe traz recompensas maravilhosas, muito amor e um laço que nada pode quebrar. Mas também pode ser tarefa difícil, e é de grande responsabilidade e não acaba nunca.



Foto: Divulgação

Mãe e empresária Luciana Dourado em momento de trabalho

Foto: Arquivo Pessoal

Empresária e mãe Karina Dias durante temporada de férias



Foto: Arquivo Pessoal

Registro da competente mãe e empresária Cristina Miranda

Foto: Arquivo Pessoal

Leda Napoleão em registro com a filha Maria Clara



Foto: Arquivo Pessoal

As amigas, mães e empresárias Bizet Castroe Alda Caddah



Foto: Divulgação

Empresária e mãe Cláudia Claudino

Nossa Senhora de Fátima

No dia 13 de Maio de 1917, enquanto o mundo vivia a primeira guerra mundial, Nossa Senhora aparecia pela primeira vez a três pastorzinhos em Portugal. Durante as seguidas aparições, sempre no dia 13 de cada mês, falou sobre a necessidade da conversão, da oração do terço e de não ofender mais a Deus. Essa é uma das devoções marianas de maior expressão. Neste ano a data será comemorada com terço virtual por causa da pandemia do Coronavírus.

Saúde mental

As pessoas que precisam de ajuda nesse período podem contar com três alternativas da Prefeitura de Teresina: psicólogos pelo telefone 0800 291 0084, assistência nos sete Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) para pessoas com transtornos mentais graves e, ainda, o Provida, específico para atender quem tenta suicídio.

PITADAS & PALPITES

# Máscara está na moda! O estilo é individual, o benefício é coletivo.

# As lojas dos shoppings da capital estão se preparando para realizar vendas para o Dia das Mães através de delivery e drive thru.

# Ontem o Hospital de Urgência de Teresina completou 12 anos salvando vidas.

# Projetos sociais cadastrados na plataforma online de voluntariado Teresina Transforma vem recebendo, desde o primeiro dia de maio, 300 kits alimentação e higiene.

Tarciso de Carvalho