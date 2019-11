Foto: Divulgação/ Coluna Mariano Marques

Prestigiando a Feijoada do Cesinha 2019, evento promovido pelo blogueiro César Macedo que está acontecendo no Vinas Buffet na cidade de Sobral - CE. No registro com meu assessor de imprensa Tarciso de Carvalho, meu filho Daniel Marques, blogueiro César Macedo e Marcos Klebert.



Tarciso de Carvalho