Fagner apresenta super show no Theresiina Hall, dia 09 de novembro

O cantor Fagner apresentará seu mais novo show "Quem me levará sou eu", dia 09 de novembro, no Theresina Hall. Um super show repleto de grandes sucessos.

Magic Day



Promovida pela Rede Feminina de Combate ao Câncer (RFCC-PI), a preparação para a 5ª edição do Magic Day segue com força total. Evento já consagrado no calendário de ações festivas da cidade, o desfile acontece no dia 12 de outubro, a partir das 17h, levando alegria, diversão e magia para os pacientes assistidos pela entidade e toda sociedade. A programação deste ano está repleta de novidades: participação da Cavalaria de Teresina, personagens de circo realizando malabarismo, tirolesa e carro alegórico.



O vermelho poder da digital influencer e modelo Shenia Magalhães

Dia das Crianças

O Iate Clube realiza a festa do Dia das Crianças, que acontecerá no próximo dia 13 de outubro, a partir das 10:00h. Vai contar com brincadeiras, oficina de slime, pintura em gesso, piscinas e muito mais. Para alegrar ainda mais o dia, a animação ficará por conta do grupo Anima Kids.



A empresária Alexsandra Diniz curtindo temporada de férias com os filhos nos Estados Unidos.

Pega a Visão

No dia 06 de novembro, o carioca Rick Chesther estará em Teresina ministrando a palestra “Pega a Visão”, onde serão apresentadas estratégias de empreendedorismo e marketing que o transformaram em um palestrante mundialmente reconhecido. O evento acontecerá às 20h em hotel na zona leste de Teresina.

Bonecarte

O teatro de bonecos conquistou os corações de pessoas de todas as idades, uma realidade que é visível em Teresina. Pensando nisso, o projeto Mostra de Teatro de Bonecos de Teresina (Bonecarte) chega com uma programação imperdível. Com entrada gratuita, acontece nos dias 9, 10 e 11 de outubro, a partir das 18h30, no Teresina Shopping.



O modelo Leandro Silva em momento de descontração em hotel em São Paulo.

PITADAS & PALPITES

# Nesta terça-feira, dia 08 de outubro, foi comemorado o Dia do Nordestino.

# O casal Marlon Cruz e Alessandra Holanda (RJ) estão na programação do workshop samba de gafieira que acontece nos dias 11, 12 e 13 de outubro em Teresina.

# O dia 12 de outubro é feriado oficial no país, Dia de Nossa Senhora Aparecida.Também é celebrado o Dia das Crianças.

# Segundo último levantamento do Ministério da Saúde,através do Inca, o número de casos estimados do câncer de mama em Teresina este ano é de 250 novos casos.



Os médicos Rodrigo Valença e Samara Valença em noite de evento social em Teresina.