Empresária Vera Santos comemorou aniversário nesta terça-feira

Ainda é tempo de parabenizar a empresária Vera Santos que aniversariou nesta terça-feira (31). Vera foi minha primeira patrocinadora quando iniciei na TV.

O diretor do Grupo Pax União, Diego Oliveira, celebrou nova idade nesta terça-feira (31). O jovem comemorou a data em família aqui na Capital. Tudo de bom para você meu amigo.



Trio glamouroso formado por Karla Dias, Karina Dias e Marinna Dias durante passeio por Miami. #tbt

A jovem Jayanna Rackell Moura Soares em registro especial com produção assinada pela equipe do Salão Mariano’s.

Relembrando click especial de Tania Miranda, Primeira-Dama do Sistema O Dia de Comunicação em viagem pela cidade de Huê localizada na região central do Vietnã.

Minha amiga maravilhosaGilka Marinho Viana brindando a vida.



0800!

Se você faz entrega gratuita dos seus produtos na sua região mande uma mensagem no WhatsApp 21 069 927, que a FM O Dia e TV O Dia vão divulgar seus serviços gratuitamente. Isso mesmo. 0800! Mande mensagens de áudio, com o nome do seu comércio, bairro, serviços oferecidos, o telefone pra pedidos e região atendida pelo serviço de entrega gratuita.

Doação APAD

A campanha “Vamos Vencer” realizada pela Rede Pense Piauí recebeu nesta segunda-feira (30) a doação de R$ 20mil da Associação Piauiense de Atacadistas e Distribuidores (APAD). A campanha mobiliza empresas e profissionais do setor público e privado das mais diferentes áreas de atuação, tanto para a doação de insumos, como para a confecção e entrega de itens de prevenção ao coronavírus.

Alerta Nacional

Programa apresentado por Sikêra Jr, o Alerta Nacional bateu recorde de audiência na última quinta-feira (26), na RedeTV! (TV O Dia). A atração garantiu uma média de 3 pontos e obteve picos de 3,8. Sikêra Jr. estreou em janeiro e, além dos bons índices de audiência que está tendo em sua trajetória no canal, ele também é um grande sucesso nas redes sociais.

Te aquieta e lê!

A Secult está com vários livros de todos os gêneros para serem doados durante a quarentena. Você que pode passar um pouco do seu tempo lendo, entra no site www.cultura.pi.gov.br (na aba editais) e escolhe seu livro, depois manda o título junto com seu endereço. A equipe da secretaria vai mandar entregar ele bonitinho e higienizado na sua casa.

PITADAS & PALPITES

# Neste sábado (04), vamos reprisar um especial dos 24 anos do Programa Sábado Maior, às 13h30, na TV Antena 10. Fique ligado!

# Circulação de passageiros nos ônibus tem queda de 90%, aponta bilhetagem eletrônica.

# Meu filhote Daniel Marques aniversariou nesta terça-feira (31) e ganhou todos os mimos que merece.

# Inscrições abertas para os artistas piauienses que querem participar do Festival "Sossega o Facho em Casa". Info no instagram @cultura.pi