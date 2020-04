Empresária Michelle Alves Sousa apresenta novo look

Foto: Instagram

Empresária Michelle Alves Sousa com novo look assinado por Bruno Ribeiro.



Foto: Instagram

Themistocles Sampaio, presidente da Assembleia Legislativa do Piauí e a empresária Ivanária Sampaio em momento de puro amor.



Foto: Instagram

A modelo Shenia Magalhães em registro na cidade de Recife no litoral pernambucano.



Foto: Instagram

Click do modelo piauiense Antony Marquez para nossa coluna.



Capacitação Cultural

Com o objetivo de ajudar os profissionais da área cultural nesse período de pandemia do Novo Coronavírus, a Prefeitura de Teresina lança nesta quarta-feira (15) edital para Capacitação Cultural de artistas locais. Os selecionados receberão auxílio financeiro no valor de R$ 500,00 para participar de cursos de capacitação em várias áreas. Ao todo, serão selecionados até 300 profissionais, incluindo artistas, produtores, técnicos e auxiliares técnicos com comprovação de atuação.

⁣⁣Rio Poti

Sob organização da Profa. Dra. Iracilde Maria de Moura Fé Lima e o prof. Dr. Emanuel Lindemberg Silva Albuquerque (ambos da UFPI), o livro “Rio Poti: caminhos de suas águas” (Edufpi, 2020), reúne uma coletânea de sete capítulos produzidos por professores e pesquisadores que se dedicam aos estudos em bacias hidrográficas e, particularmente, a do Rio Poti. Representa, assim, um esforço científico e tecnológico para ampliar o conhecimento desta importante bacia hidrográfica do Nordeste brasileiro.

Cursos on-line

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) está com matrículas abertas em cursos de Ensino à Distância (EAD) nas modalidades de qualificação profissional e cursos técnicos. Os interessados podem acessar o site do SENAI EAD. Esta é a oportunidade da pessoa estudar onde estiver e no momento que preferir. O EAD permite ao aluno maior flexibilidade para conciliar a rotina de estudos e o trabalho, enquanto busca uma qualificação. Também é uma boa opção para quem está a procura de um reposicionamento no mercado.

PITADAS & PALPITES

# Neste sábado (18), vamos reprisar o programa Abre Alas, a partir de 12h, na TV Antena 10 | Record TV.

# A loja Sleep Center (Colchão Onix) está atendendo no sistema delivery.Entre em contato através dos números (86) 99921-3933 / 99991-0391.

# Banda Validuaté realiza live acústico nesta quinta-feira (16), a partir das 19h, através do Youtube.

# A Pax União está em funcionamento em 24h cumprindo todas as recomendações da OMS. Em nenhum momento a empresa esteve fechada ou deixou de atender os clientes.

# Tá se pisando pra sair de casa né? Pois vai fazer o bem, marque sua doação de sangue no Hemopi.

Tarciso de Carvalho