Em registro especial com minha amiga – Dona Miryam Nogueira, um verdadeiro mito da politica do Piauí. Deixa uma lacuna inestimável em nossa sociedade.



O empresário do ramo de pizzaria - Júnior Alencar na companhia da namorada Alana Alencar em momento de lazer.



A empresária e rainha dos supermercados Van Fernandes em registro para nossa coluna.



O ator Caco Ciocler será Jesus na Paixão de Cristo de Nova Jerusalém em 2020. O evento foi adiado para setembro.



Ainda é tempo de parabenizar o diretor de marketing Vinicius Castro que comemorou aniversário no ultimo dia 1º de abril. No registro com o filho Vitor e a esposa Nayana Varetto.



Mito da política

O Piauí perdeu nesta terça-feira (07), um dos mitos da política, Dona Myriam Nogueira Portela Nunes . Myriam foi advogada, primeira mulher a ser eleita deputada federal pelo estado do Piauí em 1986. Filha de Olavo Nogueira e Iracema Azevedo. Advogada formada pela Universidade Federal do Piauí em 1978 e funcionária do Tribunal Regional Eleitoral. Presidente da Federação das Bandeirantes do Brasil, foi primeira-dama do Piauí durante o governo de Lucídio Portela presidindo a Comissão de Assistência Comunitária (CAC). Disputou sua primeira eleição como candidata à prefeitura de Teresina pelo PDS em 1985. Myriam Portela figura entre as pioneiras femininas na política do estado pois foi a primeira mulher a obter o mandato de deputado federal pelo Piauí em 15 de novembro de 1986. Sogra do senador Ciro Nogueira Lima Filho e mãe da deputada federal Iracema Portela.

Sexta-feira Santa

Neste dia, Sexta-feira Santa, que os antigos chamavam de “Sexta-feira Maior”, quando celebramos a Paixão e Morte de Jesus, o silêncio, o jejum e a oração devem marcar este momento. Ao contrário do que muitos pensam, a Paixão não deve ser vivida em clima de luto, mas de profundo respeito e meditação diante da morte do Senhor, que, ao morrer, foi vitorioso e trouxe a salvação para todos, ressurgindo para a vida eterna.

Auxílio Emergencial

Nesta terça-feira, 7 de abril, foi lançado o aplicativo Caixa Auxílio Emergencial para a população se inscrever para receber o benefício que ajudará a passar por esse tempo de crise durante o isolamento social por causa do coronavírus, o app não consome dados e pode ser usado mesmo se você não tiver créditos ou acesso à internet. O cadastro pode ser feito também no site https://auxilio.caixa.gov.br

Paixão de Cristo

Por conta dos casos divulgados em Pernambuco do novo coronavírus, a Paixão de Cristo de Nova Jerusalém foi suspensa. O espetáculo acontece no Agreste pernambucano, mas acontecerá apenas em setembro. Para quem já adquiriu os ingressos e hospedagem, as reservas continuam para a nova temporada da Paixão de Cristo.

PITADAS & PALPITES

# O psicólogo Danilo Camuri participa de live nesta quarta-feira (08), às 10h, no instagram da FIEPI (@sistemafiepi). O tema é “saúde mental e autocuidado em tempos de Covid-19”.

# O Grupo Piauí Samba realiza live quinta-feira (09), às 17h, no instagram @piaui.samba - A musicalidade vai ficar por conta de Robert Gleydson, Jr Trezeguet e Cat do Cavaco. Participação especial de Alê Maria e Mariano Marques.

# Por causa deste período de pandemia de coronavírus, o Padre Tony Batista continua na Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, na zona Leste de Teresina.

# O Salão Mariano’s está com equipe toda completa aguardando reabertura do comércio.

# Gilson Vasconcelos, Comodoro do Iate Clube de Teresina, informa que o clube social está temporariamente fechado, mas que está sendo cuidado para quando for reaberto.

# A TV Antena 10 vai exibir neste sábado (11), reprise do Programa Abre Alas, a partir de 12h.

Tarciso de Carvalho