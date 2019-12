DJ Marceleleco abre a programação do Pré-Réveillon Cores 2020

Foto: Divulgação

Uma festa para poucos e bons. Esta é a proposta do Pré-Réveillon Cores que acontece nesta quarta-feira (11), às 20h30, no Finess Buffet, numa promoção do titular desta coluna. A programação vai contar música eletrônica do DJ Marceleleco, axé da cantora Lene Silva e o Grupo Piauí Samba com Robert Gleydson anima a noite já em clima de carnaval. O pré-reveiilon já é uma tradição e vai reunir um seleto grupo de amigos e parceiros. A festa é exclusiva para 200 convidados.

Tarciso de Carvalho