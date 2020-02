Corso do Zé Pereira de Teresina agita o fim de semana

Foto: Divulgação



Mulheres embelezaram as previas do Iate Clube de Teresina. As previas já fazem parte do calendário carnavalesco da capital.



Majestades do carnaval

Em uma grande festa de abertura oficial do Carnaval 2020, a capital renovou a realeza da folia com a escolha do Rei e Rainha Tradicional, Rei e Rainha da Pessoa Idosa, Rei e Rainha da Pessoa com Deficiência e Rainha Trans. O evento aconteceu no Iate Clube. Os novos reis Tradicionais do Carnaval são Barbara Aparecida e Jonyelson Wanderson. Os escolhidos para Rei e Rainha da Pessoa Idosa são Antônio Damasceno e Maria Helena. Os reis da Pessoa com Deficiência de 2020 agora são Cesário Hélio e Deuseline Rodrigues. A nova rainha Trans é Nathalya Leal.

Foto: Divulgação

Em registro com Cleane Leal, Gilson Vasconcelos e Zuita Vasconcelos comemorando o sucesso do Baile do Havaí no Iate Clube de Teresina.

Corso 2020

O Corso do Zé Pereira de Teresina é uma das maiores festas do Estado. Reunindo anualmente uma multidão de foliões na Avenida Raul Lopes, o desfile de carros alegóricos está marcado para sábado (15) e conta com premiações para os caminhões mais animados e irreverentes. Para participar, os interessados têm até sexta-feira (14) para comparecer à sede da Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves (FMC) e efetuar a inscrição.

Foto: Divulgação

A arquiteta Fernanda Pearce ao lado do seu esposo Alexandre Magno em noite de prévia de carnaval.

Foto: Divulgação

Rita Mendes Lopes e Marcelino Lopes somando presença a dois em baile animado.

Foto: Divulgação

O empresário Bruno Neto realizou o primeiro bloquinho de carnaval do seu restaurante e celebrou o sucesso do evento com sua esposa Orlinda Costa.

Foto: Divulgação

O titular desta coluna em click com Ana Carolina - Musa Abre Alas Mirim e Lucas Almeida, eleito Galã Abre Alas 2020 no último fim de semana.

PITADAS & PALPITES

# O titular desta coluna foi mestre de cerimonias junto com a jornalista Idria Portela na festa de abertura do Carnaval de Teresina 2020. Evento badaladíssimo.

# O Padre Marcelo Rossi apresenta o programa No Colo de Jesus e de Maria na FM O Dia 92,7 Mhz de Teresina. Vale a pena ouvir.

# O apresentador João Neto estreou, na última segunda-feira (10), no comando do programa Bancada Piauí na TV Antena 10.

# A Pizzaria Pizzaiolo conta com a melhor pizza de Teresina e caiu no gosto do público da capital. A marca faz parte do Grupo Geraldo Oliveira.

# A Socimol está participando do Yes Móvel Show Goiás que acontece até quinta-feira (13), no Flamboyant Shopping em Goiania. O publico vai poder conferir os produtos da marca Onix.

# Mara Pavanelly e Harmonia do Samba são atrações do Zé Pereira de José de Freitas 2020.

Tarciso de Carvalho