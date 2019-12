Contagem regressiva para o Pré-Réveillon Cores 2020

Entramos em contagem regressiva para a realização do Pré-Réveillon Cores 2020 a se realizar no dia 11 de dezembro, às 20h30, no Finess Buffet. A noite vai ser animada ao som do Grupo Piauí Samba com Robert Gleydson e Lene Silva com o melhor do axé. Decoração assinada por Yara Moura Fé da Primavera Evento. Produção ficará por conta de Antoniel Ribeiro e Cleane Leal.

O Pré-Réveillon Cores 2020 conta com patrocínio do Jornal O Dia, Armazém Paraíba, Carvalho Super, Óticas Diniz, Imagem & Ação, Colégio Mérito D'Martonne, Primavera Eventos, Vodka Karovisk, Pax União, Salão Marianos, Floricultura Li, TV Antena 10, RR Construções, Floricultura 24 horas, LDP Distribuidora de Livros e Expresso General.

Vamos receber 2020 com a festa cores. Escolha a sua cor e vista-se do que lhe cair bem!

Tarciso de Carvalho