Conhecimento, inovação e negócios no Fórum Digital Beauty

Domingo foi dia de se conectar com a beleza no I Fórum Digital Beauty realizado no Sebrae em Teresina. Compartilhamento de muito conhecimento, inovação e negócios! Os empresários locais participaram de um encontro com influenciadores digitais locais, além de palestras sobre fotografia, atendimento, tricologia e de um talk show sobre a Lei do Salão Parceiro. O titular deste blog ministrou palestra com o tema empreendedorismo e criatividade no salão de beleza.

Fotos: Agencia Sebrae PI

Tarciso de Carvalho