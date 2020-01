Confraternização: O Dia reúne colaboradores no Theresina Hall.

Sob o comando de Valmir Miranda, presidente do Sistema O Dia de Comunicação e Tânia Miranda, diretora administrativa e financeira, aconteceu confraternização do grupo no último sábado (11), no Theresina Hall. A tarde de feijoada foi animada ao som de Cesinha Garcia, 100% Só pra sambar, Dom Breguête e Gonzaga Lu.



Confira os clicks de Ednaldo Sousa da Ednaldo Produções (@ednaldo_producoes).

Tarciso de Carvalho