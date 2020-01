Clicks do réveillon dos vips e personalidades

O casal João Henrique de Almeida Sousa e Michelle Alves Sousa passou a virada de ano em Montevideo no Uruguai.

A digital influencer Gabi Pinho com o esposo e empresário Johnny Andrade na Praia dos Carneiros em Pernambuco.

Família Dias reunida sob o comando de Raimundo Dias e Nazaré Dias na virada de ano em Punta Cana na República Dominicana.

A modelo e digital influencer Shenia Magalhães rompeu 2020 na companhia do marido e advogado Anderson Lopes em Punta Cana.

Réveillon badalado da Família Diniz em ilha no litoral maranhense: Arione Diniz e sua esposa Vera Diniz com os empresários Alexsandra Diniz e Ernani Filho para brindar 2020.

O titular deste blog com o apresentador Pedro Alcântara e o jornalista Tarciso de Carvalho festejando a virada de ano no Réveillon Tropical no Sesc Praia em Luís Correia (PI).

O casal Adriana da Graça e Benedito da Graça brindando a vida na entrada de 2020. Sucesso ao casal.

O deputado federal Mainha (José de Andrade Maia Filho) e sua esposa e odontóloga Celina Lages em noite de réveillon.

A advogada Graziela Cavalcanti Araújo recebendo as energias de 2020 de branco.

Os empresários Yara Moura Fé e Marcos André Freitas em clima de réveillon em Fortaleza (CE).



Suely Torres e a filha Larissa Torres no concorrido réveillon do Marina Park Hotel. Suely integra o staff do hotel.





Lina Josefina de Almendra Freitas Castello Branco com o esposo médico Geraldo Lages Rabello



O prefeito de Teresina - Firmino Filho na companhia da esposa Lucy Silveira, primeira-dama da capital e deputada estadual. O destino foi o Réveillon da Família que aconteceu no Complexo da Ponte Estaiada.

Tarciso de Carvalho