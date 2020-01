Carnaval: Programa Abre Alas estreia neste sábado

Foto: Divulgação

Já estou em clima de carnaval e neste sábado abro oficialmente o carnaval no Piauí com a estreia do Programa Abre Alas, às 12h, pela TV Antena 10.

A produção digna de revista da empresária Michelle Alves Sousa para nossa coluna.

Zé Filho é reeleito para novo mandato na presidência da FIEPI. A solenidade de posse acontece na sede da Federação das Indústrias do Estado do Piauí.



O modelo e Mister Brasil 2019 – Antony Marquez visitando a sede do Sistema O Dia de Comunicação. Antony se tornou conhecido quando foi eleito Galã Abre Alas.



O empresário Gabriel Reduzino celebra essa semana a sua formatura em engenharia de produção ao lado de sua família.



O fim de semana promete ser de festa para a empresária Carmem Cheff que comemora mais um ano de vida. No registro, Carmem com a Miss Piauí 2019 – Dagmara Landim.



Baile de Máscaras

Vem aí o Baile de Máscaras da APCEF/PI, com muita alegria, folia e diversão. A festa já em clima de carnaval acontecerá no dia 1 de fevereiro, a partir das 21h, no Clube da Associação. A musicalidade ficará por conta da Banda Triballes, que conquistou o público piauiense, tendo como ritmo principal o Axé Music e a Banda Levada Elétrica.

FIEPI

Na próxima quinta-feira, dia 23 de janeiro de 2020, a nova diretoria da Federação das Indústrias do Estado do Piauí (FIEPI), realizará posse solene para o mandato relativo ao quadriênio 2020/2023. O presidente Zé Filho foi reconduzido ao cargo por unanimidade. A solenidade de posse será realizada, às 19 horas, no auditório Senador Fernando Bezerra, na FIEPI, em Teresina.

PITADAS & PALPITES

# João Claudio Moreno, Soraya Castelo Branco e Flávio Moura já estão na maratona de previas do carnaval em Teresina. O trio faz o maior sucesso.

# O programa do Sikêra Jr. estreia segunda (27), às 18h, na RedeTV!. Em Teresina você sintoniza pela TV O Dia, canal 23.1

# O grupo 100% Só Pra Sambar realiza o Bloquinho 100%, no dia 9 de fevereiro, às 15h, no Sapucaia Eventos, bairro Por enquanto, no Centro Norte.



# O jornalista e escritor Zózimo Tavares será empossado como novo presidente da Academia Piauiense de Letras (APL), na sexta-feira, 24.







Tarciso de Carvalho