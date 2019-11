Foto: Divulgação

A cantora Lene Silva vai levar muito axé e força para o pré-réveillon “Cores” que o titular desta coluna realiza no dia 11 de dezembro, às 20h30, no Finess Buffet. Uma noite para festejar a vida.



Tempo natalino

O comércio de Teresina já está nos preparativos para um dos períodos de maior aquecimento das vendas: o Natal. Em algumas vitrines já é possível conferir a presença de artigos natalinos. A maior movimentação é registrada no setor de decorações e enfeites desta época do ano.

Toda felicidade para a competente empresária Rose Cavalcante



Quinta Sinfônica

A Quinta Sinfônica do mês de novembro levará ao Palácio da Música de Teresina, nesta quinta (14), a Sinfonia n° 8, em Fá Maior, de Ludwig Van Beethoven. O evento começa a partir das 20h, com entrada franca. A obra possui várias passagens de sonoridade cômica, que são entendidas por alguns como “piadas musicais”, se afastando um pouco do perfil clássico do compositor. A regência será do maestro Aurélio Melo.

Com Fátima Sousa no I Fórum Digital Beauty, que aconteceu no último domingo (10) na sede do Sebrae em Teresina. O evento apresentou inovações para que as empresas do segmento da beleza possam conquistar mais clientes e se manter competitivas no mercado.

Gastronomia

Vem aí o Festival Gastronômico Begê Sabor e Sol, com o melhor da culinária regional, regada a bons negócios, com muitas pitadas de beleza naturais. A praia de quem curte gastronomia! De 5 a 7 de dezembro.

A modelo e digital influencer Shenia Magalhães e o advogado Anderson Lopes estão na expectativa para o casamento no religioso agendado para acontecer no sábado, dia 23 de novembro, no litoral do Piauí.



África Brasil

O África Brasil já tem se consolidado como um dos maiores eventos da Universidade Estadual do Piauí. Nesta edição, que será realizada de 20 a 22 de novembro, serão debatidas temáticas sobre Narrativas e Direitos Humanos, dentro da perspectiva dos estudos interdisciplinares das áreas de literatura, cultura e história. Alunos e professores preparam materiais para apresentar em minicursos, simpósios, comunicação oral, posters e oficinas.

Prêmio Eficiência

A Junta Comercial do Estado do Piauí (Jucepi) recebeu o Prêmio Eficiência do Controle Interno concedido pela Controladoria Geral do Estado (CGE) aos órgãos e entidades do poder executivo estadual que tiveram o melhor desempenho quanto ao funcionamento e adequação dos procedimentos de controle interno em 2019.

Agende-se

# 20/11 – Chá beneficente do Lótus Clube de Teresina com Otávio César, Pedrinho Araújo e banda na Cookies Eventos.

# 11/12 – Pré-réveillon Cores no Finess Buffet. Promoção Mariano Marques.



Pitadas & Palpites

# Por meio do site http://eouv.pi.gov.br , o cidadão pode dar sugestões e fazer elogios, reclamações, solicitações e denúncias, de uma forma mais fácil e ágil, de qualquer lugar.

# Inscrições para professor visitante no Instituto Politécnico de Bragança encerram dia 30 de novembro.



