Foto: Arquivo Pessoal

O casal Thassiane Souza Cunha e Tiago Aguiar batizaram a filha Bianca de Souza Aguiar no último sábado (23), na Capela São Miguel Arcanjo no Centro Pastoral Paulo VI em Teresina. O titular deste blog junto com Taciele Souza Cruz foram os padrinhos. A cerimonia de batismo foi conduzida pelo Padre João Matos.

Tarciso de Carvalho