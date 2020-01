Baile do Pirata abre a programação das prévias do Iate Clube de Teresina

Foto: Divulgação

O cantor PP Júnior foi anunciado como uma das grandes atrações do Baile do Pirata, que acontecerá no dia 01/02 (sábado), no Iate Clube de Teresina, e que promete agitar o calendário festivo da cidade. A noite vai contar também com apresentação da Banda Triballes e Vando do Trombone.



Leylliane Monteiro e Banda Triballes



Vando do Trombone

Tarciso de Carvalho