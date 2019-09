Alexsandra Diniz e Ernani Filho parceria nos negócios e no amor

A diretora do Paraíba e da Guadalajara, Claudia Claudino e a master coach e analista comportamental, Ineide Costa durante a 10ª edição do Movimento Mudança promovido pelo Grupo Claudino.

Embaixatriz

Raquel Machado Lopes reuniu amigos e familiares em Fortaleza (CE) para comemorar os 80 anos, a noite foi prestigiada pelos amigos Maria do Céu Mota, Graça Mota Freire, Maria de Lourdes Cardoso Nogueira e César Macedo. Raquel Machado Lopes é considerada a Embaixatriz do Piauí em Minas Gerais, quando recebia amigos piauienses na cidade de Alterosa.

Feira

O Colchão Onix confirmou presença na feira Hospitality Business que acontece no período de 25 a 27 de Setembro, das 14h às 21h na Expo Center Norte, São Paulo - SP. A feira é idealizada pela Associação Brasileira dos Fornecedores para Hotéis, Restaurantes e Similares (ABFHRS), A iniciativa deve transacionar cerca de R$ 1 bilhão em acordos fechados durante e nos dez meses seguintes ao evento.





Raquel Machado Lopes festejou os 80 anos de vida bem vividos durante festa em Fortaleza (CE) e contou com a presença do amigo e blogueiro cearense César Macedo e dos filhos Francisco Eugênio, Paulo Sérgio e Cláudio Henrique.

Relacionamento

Cerca de 250 colaboradores da Guadalajara e do Armazém Paraíba participaram no último domingo (15) da 10ª edição do Movimento Mudança, uma iniciativa da Diretora do Paraíba e da Guadalajara, Claudia Claudino. O evento que aconteceu nos Cinemas Teresina tem o objetivo de aprimorar conhecimentos, trabalhar melhorias no relacionamento dentro das empresas e aguçar o senso de trabalho em grupo dos colaboradores das empresas.

Festival de Dança de Teresina

Nesta quinta-feira (19), será iniciada mais uma edição de um dos mais importantes eventos da capital, o Festival de Dança de Teresina. Durante quatro dias, a cidade sediará o maior encontro de bailarinos e coreógrafos da região, oferecendo oficinas e palestras com grandes profissionais da área. Nesta edição, o evento conta com mais de 400 coreografias de 72 grupos dos mais diversos cantos do país que brilharão no palco do Theatro 4 de Setembro.





Os amigos João Paulo Oliveira e Kennedy Wanderson conferindo o jogo do Flamengo.

Mudanças



O jornalista e advogado Fernando Said é o mais novo secretário de Governo da Prefeitura de Teresina. O anúncio foi feito pelo prefeito Firmino Filho nesta terça-feira, 17. Fernando estava na Secretaria Municipal de Comunicação, pasta que será comandada agora pela jornalista Dulce Luz.

Agende-se!



21/Setembro - A rainha do forró, Eliane, será a atração principal do aniversário de 59 anos da APCEF/PI. A Banda Top Gun irá abrir a noite com um repertório Pop Internacional anos 70, 80 e 90.

09/Novembro – O cantor Fagner apresenta o show “Quem me levará sou eu” no Theresina Hall. O show é uma realização da D1 Produções.



O casal Alexsandra Diniz e Ernani Filho, empreendedores do ramo de ótica no estado do Piauí. Parceria que deu certo nos negócios e no amor.

Pitadas e Palpites

# Tania Miranda é a Madrinha Rosa do Outubro Rosa 2019. Nesta quarta-feira (18), às 17h30, a Fundação Maria Carvalho Santos apresenta a nova madrinha na Loja Rosa no Teresina Shopping.



# A cidade de União (PI) completou 166 anos na última terça-feira (17). Nossa Senhora dos Remédios é a padroeira do município.

# Wesley Safadão e Bell Marques são atrações do Réveillon 2020 do Marina Park em Fortaleza (CE).

# O filme "Hebe: A estrela do Brasil" estreia em circuito nacional, na quinta-feira, dia 26 de setembro.

# Até o dia 22 de outubro, Fortaleza recebe a 21ª edição da Casacor Ceará, que este ano está localizada em um espaço de 10 mil metros no bairro de Aldeota.

# A Paróquia de São Miguel Arcanjo – Diocese de Campo Maior realiza no período de 19 a 29 de setembro, os festejos de São Miguel Arcanjo.