Abertura oficial do Carnaval será nesta sexta no Iate Clube

Nesta sexta-feira (7), Teresina entrará definitivamente em clima de carnaval com a abertura oficial das festividades na capital. O lançamento acontece em um grande baile no Iate Clube, a partir das 19h, ocasião em que serão escolhidas as majestades da folia.



A abertura do carnaval de Teresina acontece com apresentações dos grupos Banda Mocinha e Samba no Coreto, que vão fazer a trilha sonora da escolha do Rei e Rainha Tradicional, Rei e Rainha da Pessoa Idosa, Rei e Rainha da Pessoa com Deficiência e Rainha Trans.

Leiri Oliveira e Mara Cardoso: majestades da folia de 2019

Tarciso de Carvalho