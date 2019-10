A união de Maria Cristina e Felipe Gomes repercute na Capital

O último fim de semana foi de muita comemoração para a odontóloga Maria Cristina Freitas e do empresário Felipe Gomes. Maria Cristina é filha de Freitas Neto e Carlota Carvalho.



Em registro com o secretário de Governo Osmar Junior, jornalista Arimateia Azevedo e do decorador Osmir Pierote no casamento de Maria Cristina Freitas e Felipe Gomes em Teresina. Maria Cristina Freitas é filha de Freitas Neto e Carlota Carvalho.

Missa da saudade

A missa da saudade da Pax União se tornou tradição em Teresina, celebrada toda primeira segunda-feira do mês, a missa inicia às 19h, na Pax União da Avenida Miguel Rosa e tem como celebrante o Padre Alves, contando com a participação do coral da Pax União. As pessoas que desejarem fazer homenagem ao seu ente querido podem colocar o nome como intenção. Para mais informações é só entrar em contato através do telefone: (86) 3222-3880.

O estilo de bem com a vida da jovem Karen Vanderlei abrilhantando nossa coluna nesta quarta-feira.

Pitadas & Palpites

# O Programa Abre Alas inicia no dia 22 de janeiro, ao vivo, pela TV Antena 10 | Record TV já em ritmo de carnaval. O Carnaval 2020 vai acontecer de 22 a 25 de fevereiro.

# O blogueiro César Macedo passou o fim de semana em Teresina prestigiando evento social. Cesinha faz sucesso na crônica social em Sobral (CE).

# O "Teresina THE Atende", desenvolvido pela Prefeitura da capital engloba mutirões de consultas e exames nas áreas de cardiologia, ortopedia, neurologia e oftalmologia, que ocorrerão até o final do ano.

# Estreou nesta terça-feira (01) às 7h o mais novo programa da O Dia TV (canal 23.1), o “Linha de Fogo” com o apresentador Juvenal Ribeiro.



A diretoria do Iate Clube de Teresina inaugurou o Espaço Multiuso Adelman de Barros Villa. A inauguração aconteceu no último domingo (29) e contou com a presença de muitos sócios iateanos, além do homenageado, Adelman Villa e de Gilson Vasconcelos, presidente do Iate.

Leitura dramática

A 35º Edição do Ciclo de Leituras Dramáticas realizada pela Coletivo Piauhy Estúdio das Artes acontece nesta sexta-feira (04), às 18h30, no Laboratório de Artes do campus Poeta Torquato Neto, em Teresina. O encontro terá a apresentação do texto “Mata teu pai” da atriz, diretora e dramaturga brasileira Grace Passô, sob direção de Adriano Abreu. De acordo com a sinopse, a peça- partitura é um rompimento com o patriarcado de forma dramática.

Agende-se!

- 06/10: Show com Patrícia Mellodi na Caminhada Rosa (Outubro Rosa), às 07h, na Ponte Estaiada.

- 11/12: Lançamento do Programa Abre Alas 2020 no Finess Buffet.

A fisioterapeuta e digital influencer Roberta Calland em registro para nossa coluna.

Quem me levará sou eu

O Teresina Shopping vai presentear seus clientes com ingressos para o show do Fagner. A partir do dia 1º de outubro, o Shopping realiza promoção para o show “Quem me levará sou eu” que acontece no dia 09 de novembro no Theresina Hall. Para participar basta realizar R$200,00 em compras no Teresina Shopping e ganhar uma chance no Giro Premiado para concorrer a uma mesa com quatro cadeiras. A promoção segue até o dia 27 de outubro.



As jornalistas Antonia Pessoa e Graça Batista em registro com Carlos Melles - presidente do Conselho Deliberativo Nacional do Sebrae durante reunião em Brasília. Graça é gerente de comunicação do Sebrae no Piauí.

Brindando com cores

No dia 11 de dezembro estarei realizando o pré-réveillon “Cores”, às 20h30, no Finess Buffet. Na ocasião acontece lançamento do Programa Abre Alas 2020 e gravação do Programa Sábado Maior Especial Réveillon. Uma noite para brindar a vida com muitas cores.