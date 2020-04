Foto: Divulgação



A coluna se despede de Teresinha Machado que faleceu no ultimo domingo (19). Teresinha deixa uma enorme lacuna em nossa sociedade.

Click do chef Marquinhos Ferreira mostrando todo seu talento gastronômico.

Registro da mais nova Bacharel em Direito, Iane Layla Leal, que se formou recentemente. Dona de um carisma ímpar, a mais nova advogada promete brilhar em sua carreira e se tornar uma grande juíza. A família vibra com a conquista.

A coluna se despede de Teresinha Machado que faleceu no ultimo domingo (19). Teresinha deixa uma enorme lacuna em nossa sociedade. Era uma elegância em pessoa, se envolvia com causa sociais, sendo presidente do filantrópico Elo's Clube. Natural de Campo Maior (PI), formada em biologia e direito pela UFPI - Universidade Federal do Piauí. Foi procuradora do Estado do Piauí. Parte deixando os filhos Tanyelle, Ticyane, Suzane e Eduardo.

Palavra de fé

O padre Nilton Pereira, que lidera a Missa da Misericórdia, realizou visita aos hospitais e Unidades de Pronto Atendimento (UPAS) da Prefeitura de Teresina. Da calçada em frente a esses estabelecimentos, ele levou uma palavra de fé e esperança aos profissionais de saúde que estão trabalhando na linha de frente contra o coronavírus.

Pense Piauí

Em menos de um mês de campanha, a Rede Pense Piauí já distribui 42.485 mil Equipamentos de Proteção Individual (EPI) a 61 instituições, como hospitais, universidades, Unidades Básicas de Saúde (UBS) e profissionais de segurança. O último balanço realizado contabilizou a doação de 38.757 máscaras, 1.627 aventais, 1.724 litros de álcool 70 e 377 cestas básicas. Compromisso e responsabilidade social unem os voluntários da Rede no combate à disseminação do novo coronavírus no Estado.

Aniversário de Brasília

Para comemorar o aniversário de 60 anos de Brasília, a Secretaria de Turismo do Distrito Federal (Setur-DF) lançou, nesta terça-feira (21), um tour virtual para pessoas que estão em isolamento social. De casa e pela internet, o usuário pode visitar sete rotas e mais de 80 pontos turísticos na capital.

Live solidária

O Iate Clube de Teresina, a Banda Xenhenhem, o Lions Clube e o Grupo de Maçonaria Cruzeiro do Sul já estão nos preparativos para a live solidária que acontecerá no próximo dia 25 de abril (sábado), a partir das 11h da manhã. O intuito é arrecadar alimentos, itens de higiene pessoal e doações para serem distribuídas às famílias da capital que estão em situação de risco devido à pandemia do novo Coronavírus.

Preciso Viver

A campanha "Preciso Viver" entra em sua terceira edição com o tema "Controle do câncer é prioridade", reforçando a importância de promover o controle do câncer nas agendas brasileiras como prioridade. A ação é promovida pela Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer (RFNCC), em conjunto com a Rede Feminina de Combate ao Câncer do Piauí (RFCC-PI).

# Ainda é tempo de parabenizar o competente amigo colunista Mauro Veras que esteve aniversariando. Mauro é colega aqui do Sistema O Dia, competente profissional, amigo e acima de tudo um cidadão de bem.

# Monarca britânica mais longeva da história, Elizabeth II completou 94 primaveras nessa terça-feira, com direito a “Parabéns a Você” cantado por seus súditos da janela deles.

# Em tempos de pandemia, a orientação dos órgãos de saúde é ficar em casa. Sendo assim, os designers de interiores José Domingos e Clenilda Moreira estão dando dicas maravilhosas sobre iluminação e acústica para home office no instagram da sua loja.

# Que tal maratonar sua série predileta? Uma combinação perfeita para o conforto do seu colchão Onix.

