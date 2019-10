13ª edição do Prêmio Nobre acontece em São Luís - MA

A apresentadora Madalena Nobre está em contagem regressiva para o maior evento de homenagens do Maranhão, a 13ª edição do Prêmio Nobre. O evento marca os 15 anos do Programa Nobre na RedeTV! São Luís.

Prêmio Nobre

A apresentadora Madalena Nobre está em contagem regressiva para o maior evento de homenagens do Maranhão, a 13ª edição do Prêmio Nobre. O evento marca os 15 anos do Programa Nobre na RedeTV! São Luís. Com assinatura da apresentadora de TV, colunista social e empresária do ramo de eventos, Madalena Nobre, a solenidade de entrega do Troféu Nobre, acontecerá dia 19 de outubro, numa festa, somente para convidados. A premiação, que já faz parte do calendário de eventos do estado.

O fim de semana promete ser de muita alegria e felicidade para Leila Brandão e João Medeiros que selam união matrimonial na Praia do Coqueiro em Luis Correia.

Mês do anestesista

O chef Igor Rocha irá ministrar uma aula gourmet promovida pela Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas do Piauí (Coopanest/PI). Na oportunidade, os profissionais irão aprender a montar pratos saudáveis para o dia a dia. A ação faz parte programação do Mês do Anestesista, que é comemorado na próxima quarta-feira, 16.

Reconhecimento

Os empresários Geraldo Oliveira e Diego Oliveira comemoram o destaque do empreendimento da família na revista Época. A empresa Pax União recebeu o certificado Nomes & Marcas de Confiabilidade, prêmio destinado a iniciativas que são destaques na região.

A digital influencer Gabi Pinho em click em lançamento de coleção em Fortaleza (CE).

Seis & Meia

O cantor Geraldo Azevedo é a próxima atração do Projeto Seis & Meia. O cantor passará por Floriano, Teresina, Piripiri e Parnaíba, respectivamente nos dias 14, 15, 16 e 17 de outubro. Os ingressos já estão disponíveis na bilheteria de cada local. Em Teresina a abertura fica por conta de Sandro Moura.

A decoradora de eventos Raquel Valença em momento selfie.

Agende-se!

- 10/11 - Caminhada Solidária de Mãos Dadas promovida pela AMAC - Associação Muito Além De Um Câncer.

17/11 - Show com o cantor Geraldo Azevedo no Teatro Saraiva em Parnaíba/PI

Hábito da leitura

Os empresários Elânio Campelo e Luciana Dourado visitaram o povoado Árvores Verdes, zona rural de Teresina, para distribuir livros e levar o hábito da leitura para crianças e adolescentes da região através do "Toin do Livro". O projeto é uma van que percorre diversos lugares e funciona como livraria itinerante.

O cantor e compositor baiano Luketta caiu no gosto do público piauiense.

Pitadas & Palpites



# Os empresários Márcio Leal e Gonçalo Nunes comemoram, nesta quarta-feira (16), os 27 anos de sua loja de moda em Teresina.

# A cantora Lene Silva é atração do pré-réveillon “Cores”, dia 11 de dezembro, às 20h30, no Finesse Buffet. O evento é uma promoção do titular desta coluna.

# O padre Nilton comemora os 10 anos da Missa da Misericórdia no dia 6 de novembro em Teresina.

# O projeto Banda Escola apresenta o “Filmes in Concert II”, que será realizado no domingo (20), às 11h da manhã, nos Concertos Matinais do Palácio da Música, com a Banda Jovem de Teresina. A entrada é franca.

# Kiko (Chicabana) e Ricardo Chaves são atrações de feijoada vip que acontece neste sábado em Teresina.

Tarciso de Carvalho