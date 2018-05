ODIA TV: a concretização de um sonho através do canal 23

A ODIA TV, afiliada à Rede TV no Piauí, já está no ar nesta sexta-feira (18) e faz a transmissão, ao vivo, do Marcas Inesquecíveis pelo canal 23. O evento premia as marcas mais lembradas do mercado piauiense. Esse sonho ganhou forma e se soma ao Sistema ODIA de Comunicação como mais uma plataforma de informação com credibilidade.

O presidente do Sistema ODIA, Valmir Miranda, lembra que, por muito tempo, trabalhou para concretizar o desejo de seu pai, de criar um canal de televisão aberta, aliando os ideais da empresa à tecnologia e responsabilidade com a informação. Ele pontua que o grande diferencial de ODIA, em relação aos outros veículos existentes, é a credibilidade, marca registrada da empresa.

O empresário ressalta que, em tempos de fake news (tradução livre de ‘notícias falsas’), ter acesso a informações de uma rede social pertencente a um veículo confiável, dá mais segurança ao leitor daquilo que está sendo lido.“A redação multimídia é o futuro. Hoje precisamos ter um conjunto de pessoas que consigam apurar as informações na cidade e utilize todos os meios de comunicação para transferi-las para a comunidade, seja através do rádio, do jornal impresso, do online, e isso é um trabalho que o Sistema ODIA tem que fazer com competência”, afirma.





Um dos principais produtos jornalísticos da emissora nacional Rede TV é o Rede TV News, telejornal, noturno produzido e exibido, ancorados pelos jornalistas Boris Casoy e Amanda Klein. Trata-se de um telejornal dinâmico, moderno e crítico.





Isabela Lopes